Dvakratni zmagovalec Dirke po Sloveniji zaradi zdravstvenih težav prekinil kariero

Izkušeni italijanski kolesar Diego Ulissi se bo začasno umaknil iz profesionalne tekmovalne karavane. Član ekipe UAE Emitares, za katero vrti pedala tudi mladi slovenski as Tadej Pogačar, mora poskrbeti za zdravje. Pri dvakratnem zmagovalcu Dirke po Sloveniji so namreč med rednim pregledom ugotovili, da boleha za vnetno boleznijo srčne mišice.

Ulissi je na slovenski kolesarski pentlji prvič slavil leta 2011, nato pa je še lani znova postal skupni zmagovalec Dirke po Sloveniji, ko je bil njegov pomočnik Tadej Pogačar, ki se je takrat moral sprijazniti s četrtim mestom.

Letos je bil seveda v ospredju pri kolesarskemu projektu iz Združenih arabskih emiratov Pogačar, ki je na spektakularen način osvojil prestižno dirko po Franciji.

Italijan ima težave s srcem

"Diego je opravil redne zdravstvene preglede. Počutil se je dobro in ni imel kakšnih posebnih težav, toda med pregledom smo zaznali nepravilnost v srčnem utripu med naporom, ki ni bil prej prisoten, zaradi česar je opravil dodatne preiskave, s katerimi smo ugotovili srčno aritmijo, pregled z magnetno resonanco pa je pokazal na miokarditis," je za klubsko spletno stran sporočil član moštvene zdravstvene ekipe Michele De Grandi.

Iz previdnosti bo Ulissi prisiljen nekaj mesecev počivati, med tem pa bodo opravljali preiskave za nadaljnjo razjasnitev klinične slike.

Enaintridesetletni kolesar je vsega skupaj zbral 38 kariernih zmag, na dirki po Italiji je vpisal osem etapnih zmag. Zmagal je na enodnevnih dirkah VN Montreala (2017), Milano-Torino (2013) in Giro dell'Emilia (2013).

Ulissijev pomočnik na slovensjski pentlji leta 2019 je bil Tadej Pogačar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zdravje je na prvem mestu, saj se življenje s kolesarjenjem ne konča"

"Ne morem skriti občutka zaskrbljenosti in jeze. Nikoli nisem imel nobenih težav, vedno sem se dobro počutil. Na srečo je medicinsko osebje ekipe hitro ukrepalo in odkrilo to nenormalnost. Zdaj si bom privoščil počitek, za katerega upam, da bo začasen. Zdravje je na prvem mestu, saj se življenje s kolesarjenjem ne konča," je sporočil Ulissi, za katerim je ena njegovih najboljših sezon doslej, na kateri je zmagal na dirki po Luksemburgu ter dobil dve etapi dirke po Italiji.

Ulissi se je rodil leta 1989 v Cecini, živi pa v bližini Lugana v Švici. Oče mu je dal ime Diego Armando po slovitem Diegu Armandu Maradoni, katerega strastni navijač je bil njegov oče.

Leta 2014 po 11. etapi Gira od Colecchia do Savone (249 km) so pri Ulissiju v odvzetem vzorcu urina zaznali previsoko vrednost Salbutamola, zdravila za lajšanje težav pri astmi, zaradi česar je bil suspendiran za devet mesecev.

