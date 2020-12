Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za 30-letnim nizozemskim kolesarskim zvezdnikom Tomom Dumoulinom sta pestri sezoni. Lanska je šla po zlu zaradi poškodbe kolena, letošnja, prva v dresu Jumbo-Visme, pa zaradi črevesnega vnetja in nato še pandemije novega koronavirusa, ki je povsem spremenila kolesarski koledar. Po tem, ko je med marcem in avgustom zevala praznina, so si dirke po vnovičnem zagonu sezone sledile kot po tekočem traku.

Dumoulin je v intervjuju za nizozemski medij De Limburger priznal, da je za njim sezona ekstremov. Od popolne ničle v smislu pomanjkanja dirk, do popolnega kaosa, ko se je sezona končno le začela.

Tako kot Roglič je sezono začel na dirki Tour de l'Ain, ki jo je končal na 11. mestu. Sledil je kriterij Dauphine, ki ga je, po odstopu poškodovanega Rogliča, končal na sedmem mestu.

Malo je zmanjkalo

Tudi na Dirki po Franciji je bil njegov nastop zadovoljiv. To je končal na skupno sedmem mestu, pri čemer mu je odlična predstava na edinem kronometru Toura na predzadnji etapi, ki ga je končal na drugem mestu, za fenomenalnim Tadejem Pogačarjem, vlila obilico upanja in samozavesti za nadaljevanje sezone.

V intervjuju je dejal, da mu je samo malo manjkalo do ravni, na kateri je dirkal maja 2017, ko je zmagal na Giru, in leto pozneje, ko je tako Tour kot Giro končal na drugem mestu.

Edini kronometer na letošnji Dirki po Franciji je končal na odličnem drugem mestu. Foto: Reuters

Zadnji odstotek je več vreden kot devet prejšnjih

"Fizično je bilo precej bolj zahtevno, kot sem pričakoval. V vrhunskem športu je vse odvisno od zadnjih odstotkov moči. In prav zadnji odstotek je precej težji kot prvih 90. Kakorkoli, še vedno verjamem v to, da lahko dosežem ta manjkajoči odstotek," je dejal.

Vrnitev v tekmovalno areno po 14 mesecih odsotnosti v tako naporen urnik, kot ga ima kolesarjenje, in čakanje na vnovičen zagon sezone julija, je bila za Dumoulina kaplja čez rob. Od 82 dni jih je kar 40 preživel na dirkah. Po 7. etapi Vuelte, ki naj bi bila zanj eden od vrhuncev sezone, a je povsem odpovedal, je odstopil.

Sam je predlagal nastop na klasikah

Ko se danes ozre nazaj, priznava, da sta bila nastopa na Valonski puščici (dirke ni končal) in dirki Liege-Bastogne-Liege (12. mesto) tako kmalu po Touru in svetovnem prvenstvu zanj preveč.

"Na Vuelti sem bil povsem izčrpan. Prvotni načrt je bil, da klasike izpustim, a ker mi je šlo vedno bolje, in se je zdelo, da se forma stopnjuje, smo se odločili drugače. Morda res ne bi smel nastopiti. Čeprav je res, da sem sam predlagal, da nastopim na dirkah. Res sem se hotel dokazati," je priznal Nizozemec.

Samozavest črpa predvsem iz izkupička letošnjega Toura. "Če bi dodali ta manjkajoči odstotek, sem bil na Touru precej blizu, in to, kljub temu da nisem pokazal svoje najboljše plati. To mi daje upanje, da bom kmalu spet lahko dirkal na najvišji ravni," si obeta Dumoulin.

Preberite še: