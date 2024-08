Najzahtevnejši test za Primoža Rogliča in favorite do zdaj

Prvi teden 79. Dirke po Španiji se končuje z izjemno zahtevno deveto etapo. V dobrih 178 kilometrih od Motrila do Granade kolesarje čaka slabih 4.500 višinskih metrov in trije klanci prve kategorije. Primož Roglič je z včerajšnjo zmago vodilnemu na dirki, Avstralcu Benu O'Connorju, odščipnil 56 sekund, v klanec je Zasavcu lahko sledil le domačin Enric Mas in danes utegne slovensko-španska naveza pripraviti nov ognjemet. Etapa se bo začela ob 12.49. Zjutraj so iz ekipe UAE Emirates sporočili, da Joao Almeida zaradi okužbe s covidom-19 zapušča dirko.