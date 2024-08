V živo: Rdeči Roglič in druščina začela razgiban dan

Dirka po Španiji, 6. etapa



149 km do cilja: Nov poskus pobega, tokrat je poskušal trio Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Quentin Pacher in Stefan Küng (oba Groupama-FDJ), a ne uspešno.

158 km do cilja: Glavnina se je razbila na dva dela, med njima je bilo 15 sekund, najbližji zasledovalec Rogliča v skupnem seštevku Almedia se je znašel v drugem delu glavnine, a so stvari hitro postavile na svoje mesto in sta obe skupini znova združeni.

166 km do cilja: Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep) in Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) sta poskušala s pobegom, a jima ta ni uspel.

185 km do cilja: Rdečo majico vodilnega že devetintridesetič nosi Primož Roglič, ki brani osem sekund prednosti pred Joaom Almeido v skupnem seštevku dirke.

: V šesti etapi kolesarje čaka dobrih 3.700 višinskih metrov in štirje kategorizirani vzponi. Najtežji bo prvi, Puerto del Boyar. To je 14,7 kilometra dolg klanec prve kategorije s 5,5-odstotnim povprečnim naklonom, a bo z vrha tega do cilja še debelih 112 kilometrov, zato ne bi smel odločilno vplivati na dogajanje v etapi.