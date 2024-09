Zatišje pred nevihto za Primoža Rogliča in favorite

Na 79. Dirki po Španiji je danes na vrsti 18. etapa, 179,5 kilometra dolga preizkušnja od Vitorie Gasteiza do naravnega parka Izki v Maetzu. Kolesarje danes čakajo 2.700 višinskih metrov in dva kategorizirana vzpona, a gre pričakovati, da bodo Primož Roglič in favoriti za skupno zmago vendarle varčevali z močmi za naporen sklep Vuelte. 18. etapa se bo začela ob 13.20, v cilju kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45.

Po današnji etapi sta do konca 79. Dirke po Španiji na sporedu le še dve gorski etapi in pa končni kronometer v Madridu, kjer bodo favoriti obračunali za skupno zmago. Zato je danes še zadnja priložnost za kolesarje, ki spadajo v najožji krog favoritov, da se razveselijo vsaj etapne zmage.

V igri za to bodo na razgibani trasi z dvema kategoriziranima klancema številni profili tekmovalcev. Lepa priložnost je za ubežnike, trasa ustreza specialistom za enodnevne dirke, tudi za napad kakšnega hribolazca je teren primeren, konec etape je na spustu in bi ga lahko izkoristili tudi kakšni močnejši sprinterji.

Že v prvih 24 kilometrih etape tekmovalce čakata dva nekategorizirana klanca, drugi, La Tereja, je dolg slabe tri kilometre in ima 6,5-odstotni povprečni naklon, a prvi kategoriziran klanec pride po 70 kilometrih etape. Alto de Rivas de Tereso je 11-kilometrski klanec druge kategorije s 3,4-odstotnim povprečnim naklonom, po tem pa bo dogajanje najverjetneje zelo pestro.

Foto: zajem zaslona Po dolgem spustu se nadaljuje razgiban teren, nato pa na 130. kilometru etape začetek najtežjega klanca dneva, prelaza Herrere. To je slabih šest kilometrov dolg vzpon prve kategorije z 8,3-odstotnim povprečnim naklonom, tik pod vrhom pa naklonina presega deset odstotkov. Na vrhu tega klanca se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

Od Herrere do cilja je še 44 kilometrov, takoj po spustu sledi nov kratek in nekategoriziran vzpon (2,9 km, 4,6 %), cesta se nato malce zravna in v zadnjih 15 kilometrih ponovno dvigne. Tik pred ciljem tekmovalce čaka še en kratek vzpon (2,3 km, 5,1 %), kjer bi lahko prišlo do kakšnega odločilnega napada, nato so do cilja le še spusti in nekaj ravnine.

Vremenoslovci napovedujejo še en hladen in verjetno moker dan z nekaj severnega vetra. Tudi zato bodo favoriti predvsem na številnih spustih najbrž zelo previdni. Morda pa se Primož Roglič v eksplozivnem koncu etape le odloči za napad na Avstralca Bena O'Connorja in mu sleče rdečo majico vodilnega na dirki, kolesarja v skupnem seštevku loči vsega pet sekund.

Zaprta vožnja se bo začela ob 13.05, uradni start naj bi bil ob 13.20, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.15 in 17.45.

Skupni vrstni red po 17. etapi: 1. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 68;41:14

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) + 0:05

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 1:25

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 1:46

5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 2:18

6. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 3:48

7. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 3:53

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:00

9. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:27

10. Pavel Sivakov (Fra/UAE Team Emirates) 5:19

