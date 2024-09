Primož Roglič bo lahko zadihal

Na Dirki po Španiji bo danes na sporedu 17. etapa od Arnuera do Santanderja (141,5 kilometra). Čeprav ima oznako razgibana, med najboljšimi zaradi enostavnega profila v zadnjih 60 kilometrih ni pričakovati razlik. Osrednja vzpona sta namreč na sredini trase. Slovenski as Primož Roglič je vse bližje rdeči majici vodilnega. Za vodilnim Benom O'Connorjem zaostaja le še pet sekund.

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je v torkovi etapi proti vodilnemu Avstralcu Benu O'Connorju (Decathlon AG2R) nadoknadil še 58 sekund in ima pred zadnjimi petimi dnevi le še pet sekund zaostanka.

Brez nedeljske 20-sekundne kazni zaradi nedovoljene pomoči zavetrja ekipnega avtomobila bi Roglič že poziral v rdečem, a je kljub temu na dobri poti do četrte skupne zmage (2019, 2020, 2021) na španski pentlji.

Toda tekmeci ostajajo blizu. Tretje mesto zaseda Španec Enric Mas (Movistar) z zaostankom 1:25 minute, četrti Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) zaostaja 1:46, peti prav tako Španec Mikel Landa (Soudal Quick-Step) pa 2:18 minute za O'Connorjem.

Danes ni pričakovati razlik med najboljšimi, saj etapa v zadnjih 60 kilometrih ne prinaša primernega terena za napade. Oba kategorizirana klanca bosta na vrsti med 50 in 70 kilometrov trase, a sta precej zahtevna. Prvi bo Alto de la Estranguada v dolžini 5,5 kilometra in bo imel povprečno 8,7-odstotno naklonino. Tudi drugi bo imel predznak druge kategorije in bo sledil takoj po spustu. Alto del Caracol bo dolg 7,2 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 6,2 odstotka. Na vrhu bodo imeli kolesarji za seboj ravno polovico etape, nakar bo prišel na vrsto bolj ravninski del.

V kolikor bodo želeli šprinterji obračunati za zmago, bodo potrebovali dobre noge in nadzor nad ubežniki v prvih 50 kilometrih. V kratki etapi bi lahko večja skupina kolesarjev z neprestanimi napadi dovolj utrudila šprinterje in njihove ekipe za nov naskok na etapno zmago. Zlasti na obeh kategoriziranih vzponih. Če Wout van Aert, ki je bil nosilec zelene majice za najboljšega po točkah in pikčaste za najboljšega na gorskih ciljih, v torek po dveh padcih ne bi odstopil, bi bil danes osrednji favorit za četrto etapno zmago na letošnji Vuelti.

Kolesarji bodo dan začeli ob 14.18, organizatorji pa jih v Santanderju pričakujejo okoli 17.30.