Presenečenje, če ne bo drugače

Konec je čakanja, čas je za tritedensko Dirko po Španiji. Veliko vprašanj se poraja pred začetkom Vuelte, odgovore pa bomo dobivali sproti. Že prvi dan enega, saj bo na sporedu ekipni kronometer po ulicah Barcelone. Osrednji favoriti za sobotni uspeh so v taboru Jumbo-Visme, ki s Primožem Rogličem ali Jonasom Vingegaardom računajo tudi na skupno zmago na španskih tleh. Dolg dan bo v katalonski prestolnici, saj se bo ekipni kronometer začel šele ob 18.55. Nizozemsko moštvo z Rogličem in Tratnikom se bo na progo podalo ob 20.07, kot zadnji pa ob 20.19 kolesarji ekipe Soudal Quick-Step z lanskoletnim zmagovalcem Remcom Evenepoelom na čelu.

Jonas Vingegaard, Primož Roglič (oba Jumbo-Visma), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Juan Ayuso, Joao Almeida (oba UAE Emirates) in Geraint Thomas (Ineos Greandiers) so osrednji favoriti Dirke po Španiji, ki bo v naslednjih treh tednih kanila največ kolesarske pozornosti, ob Rogliču pa bo imela Slovenija še tri predstavnike, Jana Tratnika (Jumbo-Visma), Domna Novaka (UAE Emirates) in Matevža Govekarja (Bahrain-Victorious).

Tako močne zasedbe na španskih cestah že dolgo ni bilo. Neizprosen boj za skupno zmago se obeta, vse skupaj pa se bo začelo zapletati uvodni dan, ko kolesarje v Barceloni čaka ekipni kronometer v dolžini 14,8 kilometra.

Trasa bo potekala mimo številnih znamenitosti, ki dnevno v katalonsko prestolnico privabljajo številne turiste z vsega sveta. Že v prvih kilometrih bodo šli mimo Katalonskega parlamenta, slavoloka zmage (Arco de Triunfo de Barcelona), ki ga ne smemo zamenjati s pariškim, kjer se tradicionalno zaključi Tour de France.

Trasa ekipnega kronometra na Vuelti. Foto: A. S. O.

Pot se bo po nekaj ostrih ovinkih obrnila proti trgu Plaça de les Glòries Catalanes, nakar bodo kmalu pred seboj zagledali veličastno Sagrado Familia, kjer bo vmesno merjenje časa. Naslednja v vrsti Gaudijevih znamenitosti v Barceloni bo Casa Mila, kjer bosta sledila dva ostra ovinka, trasa pa se bo nadaljevala proti Montjuicu. Ciljna črta je ob vznožju ikonične vzpetine, s katero bodo imeli opravka v nedeljo.

Štartna lista ekipnega kronometra

18.55 – Caja Rural-Seguros RGA

18.59 – Team dsm-firmenich

19.03 – Lidl-Trek

19.07 – Cofidis

19.11 – Burgos BH

19.15 – TotalEnergies

19.19 – Arkéa-Samsic

19.23 – Intermarché-Circus-Wanty

19.27 – Lotto Dstny

19.31 – Bahrain Victorious (Matevž Govekar)

19.35 – EF Education-EasyPost

19.39 – Alpecin-Deceuninck

19.43 – Jayco AlUla

19.47 – Groupama-FDJ

19.51 – BORA-hansgrohe

19.55 – INEOS Grenadiers

19.59 – AG2R Citroën

20.03 – Astana Qazaqstan

20.07 – Jumbo-Visma (Primož Roglič, Jan Tratnik)

20.11 – UAE Emirates (Domen Novak)

20.15 – Movistar

20.19 – Soudal Quick-Step

Jumbo-Visma kot dream team

Celotna trasa ni dolga, a dovolj, da se bodo med najboljšimi naredile razlike. Sicer verjetno manjše, saj bo kar nekaj ovinkov po Barceloni. Če gledamo sestavo moštev, potem ima Jumbo-Visma najboljše kolesarje, ki so sposobni voziti kronometer. Z Rogličem, Vingegaardom in našim Janom Tratnikom na čelu (Roglič, Jonas, Tratnik, Dylan van Baarle, Wilco Kelderman, Robert Gesink, Attila Valter in Sepp Kuss so člani zasedbe) bodo navijali tempo od samega začetka. Da so dobro naoljen stroj, smo se lahko prepričali nedavno na Dirki po Burgosu, kjer je nizozemsko moštvo deklasiralo konkurenco.

Jonas Vingegaard pogleduje proti skupni zmagi. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Tokrat so pri Jumbo-Vismi prišli z dream teamom in že pred začetkom nagnali tekmecem strah v kosti. Njihov cilj je jasen, zaključiti trilogijo vseh Grand Tourov v tem letu, potem ko sta Roglič in Vingegaard že osvojila Giro in Tour de France.

A je treba izpostaviti, da pri UAE Emirates na Dirki po Burgosu niso imeli kakovostne sestave in so morali na ekipnem kronometru trije kolesarji z Adamom Yatesom na čelu čakati četrtega kolega, ki je še komaj premogel njihov tempo. Zdaj imajo v Almeidi, Ayusu in ostalih povsem drugačne kolesarje, zato lahko moštvo, katerega član je sicer tudi Tadej Pogačar, danes pričakujemo povsem v ospredju.

Kdo bo osvojil letošnjo Dirko po Španiji? Primož Roglič 1597 glasov + 83,92%

Jonas Vingegaard 202 glasov + 10,61%

Remco Evenepoel 65 glasov + 3,42%

Joao Almeida 6 glasov + 0,32%

Geraint Thomas 7 glasov + 0,37%

Juan Ayuso 14 glasov + 0,74%

Kdo drug 12 glasov + 0,63% Oddanih 1903 glasov

Posamični kronometer po godu Remcu, a bodo gorske etape naredile odločilno razliko

V vrstah Soudal Quick-Stepa imajo svetovnega prvaka v kronometru Remca Evenepoela. Belgijec je na radarju Jumbo-Visme, a nima tako močne ekipe, kot je nizozemska. Zanimivo bo videti, kako bodo družno vrteli pedala, si pa Remco obeta bistveno več v deseti etapi, ko je na sporedu ravninski kronometer in bi znal slaviti etapni uspeh ter tekmecem odščipniti kar nekaj sekund.

Remco Evenepoel se veseli štarta. Lani je osvojil tritedensko špansko pentljo. Foto: A.S.O./Charly Lopez

A se dirka ne bo prelomila na teh dveh kronometrih, saj bodo imeli kolesarji pred seboj peklenske gorske etape, zato bo treba za skupno zmago največ moči pokazati ravno pri vožnji navkreber. Nakloni ključnih vzponov so nekajkrat zelo strmi in bodo naredili ogromno selekcijo.

Uvodni dan ne smemo pozabiti na najbogatejše moštvo Ineos Grenadiers na čelu z Geraintom Thomasom, ki bo imel na ekipnem kronometru ob sebi svetovnega podprvaka Filippa Ganno, Jonathana Castrovieja, na vožnji na čas pa se znata dobro peljati tudi Thymen Arensman in Laurens De Plus. Ob tem bodo imeli v ekipi še Egana Bernala, Omara Fraileja in Kima Heiduka.

Razburljivo in spektakularno dogajanje se nam torej obeta že prvi dan, nato pa sledi še 20 peklenskih etap.