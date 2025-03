Ponovitev dvoboja Roglič – Ayuso?

Včeraj sta se v ciljnem sprintu zahtevne tretje etape 104. Dirke po Kataloniji kot najmočnejša izkazala slovenski veteran Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) in mladi španski as Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG). Ayuso se je veselil tesne zmage in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke, danes pa ima Roglič spet priložnost, da napade zmago. Na vrsti je namreč še ena hribovita etapa s ciljem v klanec. Začela se bo ob 12.15, končala pa okoli 17. ure.

Včeraj so morali kolesarji v tretji etapi Dirke po Kataloniji premagati pet tisoč višinskih metrov, danes jih čaka le okoli tri tisoč. Četrta etapa od Sant Vicença de Castelleta do Montserrata je s 188,7 kilometra tudi veliko krajša, je pa zato ciljni vzpon res pravi, klasični ciljni vzpon. Včeraj na La Molini je bilo pred ciljem celo nekaj spusta, pa zaključek kratek in eksploziven, danes bo zaključni klanec bolj tradicionalen, dolg 8,8 kilometra in z dokaj enakomernim, 6,6-odstotnim povprečnim naklonom.

Foto: zajem zaslona

A na zaključni klanec Montserrat bodo kolesarji najbrž prišli precej utrujeni. Trasa četrte etape nima skoraj niti enega metra ravnine. Ves čas bo šlo gor in dol, včasih rahlo (lažne ravnine), včasih bolj strmo in 120 kilometrov brez kategoriziranega klanca. Šele na 120. kilometru dneva tekmovalce čaka Turo del Puig, 5,1 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 5,4-odstotno povprečno naklonino.

Na tem najverjetneje še ne bo odločilne selekcije, čeprav utegne moštvo UAE Team Emirates - XRG, ki brani majico vodilnega Juana Ayusa, s hudim tempom že krčiti glavnino. Po Puigu bo nadvse razgibano, trije hitri spusti in še dva krajša nekategorizirana vzpona, nato pa veliki finale na Montserrat, zaključni klanec prve kategorije.

Kar zadeva favorite, so pričakovanja podobna včerajšnjim. Vodilni v skupnem seštevku dirke Ayuso je najbrž prvi favorit, sploh zaradi močne podporne ekipe UAE Emirates - XRG, v kateri ima za pomočnika Marca Solerja in Adama Yatesa, pa seveda Domna Novaka, ki je včeraj opravil imenitno delo na najtežjem vzponu dneva.

Primož Roglič je človek, na katerega bodo ti zagotovo budno pazili, že včeraj pa so nekaj poskočnosti na klancih pokazali Sepp Kuss, Lorenzo Fortunato, Ben O'Connor in Felix Gall, medtem ko so se najboljšima na zaključnem vzponu še najbolj približali Mikel Landa, Lenny Martinez, Lennert Van Eetvelt, Enric Mas, Egan Bernal, Richard Carapaz, Harold Martin Lopez …

