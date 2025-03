V pričakovanju dvoboja Primož Roglič – Juan Ayuso

Na 104. izvedbi Dirke po Kataloniji je danes na sporedu kraljevska tretja etapa, v kateri bodo morali kolesarji na 218-kilometrski trasi od Viladecansa do La Moline premagati kar pet tisoč višinskih metrov. Tudi cilj naporne etape bo v klanec, zato lahko pričakujemo spopad favoritov za skupno zmago, v prvi vrsti Slovenca Primoža Rogliča (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates - XRG). Etapa se bo začela ob 11.30, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

Po uvodnih dveh etapah, v katerih so se za zmago pomerili šprinterski asi, prvo je dobil Britanec Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), drugo pa njegov rojak Ethan Vernon (Israel - Premier Tech), bo tretji dan namenjen boljšim hribolazcem. Na 218,6 kilometra dolgi trasi od Viladecansa do La Moline tekmovalce čaka pet tisoč višinskih metrov, premagati bodo morali štiri kategorizirane klance ekstra, prve, druge in tretje kategorije.

Za začetek nekaj malega ravnine, nato pa ...

Začelo se bo na ravnini, a bo te le kakšnih 18 kilometrov, nato sledi pravi kolesarski "rock'n roll". Prvi kategoriziran klanec dneva bodo dosegli po 43 kilometrih dirkanja, to je Coll d'Estenalles, 13,3 kilometra dolg vzpon druge kategorije s 3,9-odstotnim povprečnim naklonom.

Po spustu v dolino bo šlo spet rahlo navzgor, a vrh naslednjega kategoriziranega vzpona je šele na 154. kilometru etape, to pa je klanec druge kategorije Coll de la Batallola (sedem kilometrov s 3,4-odstotnim povprečnim naklonom).

Takoj po spustu s tega sledi najzahtevnejši test za hribolazce, 20,3 kilometra dolg klanec ekstra kategorije Coll de la Creueta s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom in najstrmejšimi deli, kjer naklonina presega sedem odstotkov.

Sledi nov spust, pa takoj spet v klanec. Na 206. kilometru etape se začne vzpon na La Molino. To je 12,2 kilometra dolg klanec prve kategorije s povprečnim naklonom 4,4 odstotka. Prvi del klanca je 8,3 kilometra strmine s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom, z vrha je nato do cilja še slabih pet kilometrov, nekaj spusta, nato pa krajša ciljna rampa (desetodstotni naklon!), ki bo najverjetneje dala novega vodilnega v skupnem seštevku dirke.

Kdo so favoriti?

Klanci vendarle ne bodo tako izjemno zahtevni, da bi prišlo do velikanskih razlik, vsaj teoretično ne. Pričakovati je, da bodo poskušali v ekipi UAE Team Emirates - XRG preizkusiti pripravljenost Primoža Rogliča, ki v Red Bull - BORI - hansgrohe nima najmočnejše zasedbe pomočnikov za gore, še najbolj domača sta v teh Italijan Giulio Pellizzari in Avstrijec Alexander Hajek, ki pa sta še neizkušena 21-letnika. Le leto starejši Juan Ayuso ima v UAE Emirates močnejšo podporno ekipo z Adamom Yatesom, Marcom Solerjem, Pavlom Sivakovom … Tako Ayuso kot Roglič imata tudi slovenska pomočnika, prvi Domna Novaka in drugi Jana Tratnika.

Juan Ayuso je odločilni korak k skupni zmagi na letošnji Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja naredil v šesti etapi s ciljem na zahteven klanec Frontignano. Bo tudi danes pokazal mišice? Foto: Guliverimage

Rogliču je eksplozivni finale pisan na kožo, če ga ne uspe tekmecem streti na zahtevnem klancu pred zaključkom etape. Ayuso je vsekakor eden glavnih favoritov, v boj za prestižno zmago pa se lahko vključijo še Belgijec Lennert van Eetvel (Lotto), Španec Mikel Landa (Soudal - QuickStep), Avstralec Ben O'Connor (Jayco AlUla), Španec Enric Mas (Movistar), Avstrijec Felix Gall (Decathlon AG2R - La Mondiale), Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), Američan Sepp Kuss, Britanec Simon Yates ali Nizozemec Wilco Keldermann (vsi Visma | Lease a Bike), tu so še Valižan Geraint Thomas, Kolumbijec Egan Bernal in Belgijec Laurens de Plus (vsi Ineos Grenadiers), Francoz Valentin Paret-Peintre (Soudal - Quick Step) …

Matevž Govekar bo pri Bahrain Victoriousu najbrž danes delal za Francoza Lennyja Martineza, Alpecin - Deceuninck Gala Glivarja pa za to dirko v ekipi sploh nima pravega hribolazca.

Nazadnje, ko so se najboljši kolesarji povzpeli v pirenejsko smučarsko središče La Molina, leta 2023 prav tako v tretji etapi Dirke po Kataloniji, je bil na tem klancu najmočnejši Belgijec Remco Evenepoel, Rogliča, ki je tedaj postal skupni zmagovalec dirke, je premagal za dve sekundi. Leta 2022 je na La Molini slavil Ben O'Connor s šestimi sekundami prednosti pred Ayusom.

