Kaos na Giru: množičen padec favoritov v zadnjem ovinku etape, slavje Italijana

Po kaotičnem razpletu 5. etape, ki je razveselila Igorja Arrieto (UAE Emirates) in v rožnato oblekla Afonsa Eulalia (Bahrain Victorious), je bila v četrtek na dirki po Italiji na sporedu nova ravninska etapa s pestrim zaključkom in tudi tokrat ni šlo brez kaosa. Kolesarji so se na 142 kilometrov dolgo traso podali v Paestumu, na obali Tirenskega morja, cilj pa je bil na tlakovanem neapeljskem trgu Piazza del Plebiscito. V zadnjem kilometru je na spolzkih tlakovcih ob dežnih kapljah prišlo do padca med favoriti, situacijo pa je za etapno zmago izkoristil Davide Ballerini (XDS Astana Team).

XDS Astana slavi drugo etapno zmago na letošnjem Giru. Davide Ballerini je bil v zadnjih metrih močnejši od Jasperja Stuyvena (Soudal Quick-Step). Na tretjem mestu je pristal Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Organizatorji dirke po Italiji so se odločili za spremembo trase v primerjavi s prejšnjimi leti. Namesto asfaltnega zaključka v središču Neaplja je peloton tokrat zavil na tlakovce pred trgom Piazza del Plebiscito, za številne favorite pa je bil usoden oster zadnji ovinek pred ciljno črto.

Povsem na začetku glavnine je kolo spodneslo Dylanu Groenewegnu, padli so tudi Jonathan Milan in še nekateri, drugi za njimi so morali povsem zmanjšati hitrost. Ballerini in Stuyven pa sta na desni našla idealno pot in iz ovinka prišla s prednostjo.

"Neverjetno. Zmaga na Giru so bile moje sanje, imel sem že nekaj priložnosti. Tudi za letos sem načrtoval zmago, a danes zagotovo ne. Danes sem bil pomočnik, še sanjalo se mi ni, da bi se lahko boril za etapo. A ko najmanj pričakuješ, se tudi želje očitno uresničijo. Pravočasno sem opazil, kaj se dogaja, se izognil kolesarjem, ki so končali na tleh, odprla se mi je pot. Tudi prek video veze so me spodbujali, kričali naj pritisnem na padale, izšlo se je," je po 12. zmagi v karieri in tretji na dirkah svetovne serije dejal Ballerini. Davide Ballerini je najbolje izkoristil kaos na spolzkih tlakovcih v Neaplju. Foto: Reuters

V skupnem seštevku je Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) zadržal dve minuti in 51 sekund prednosti pred Špancem Igorjem Arrieto, tretje mesto z zaostankom treh minut in 34 sekund drži Italijan Christian Scaroni.

Glavni favoriti niso povsem v ospredju, a že v petek se to lahko spremeni. Sedma etapa se bo namreč končala z zahtevnim vzponom na Blockhaus (1856 m nadmorske višine). Vzpon je dolg 13,6 kilometra, njegova povprečna naklonina je 8,4 stopinj.

Dirka po Italiji, 6. etapa 1. Davide Ballerini (Ita/Astana) 3:19:32

2. Jasper Stuyven (Bel/Soudal Quick-Step)

3. Paul Magnier (Fra/Soudal Quick-Step)

4. Jensen Plowright (Avs/Alpecin)

5. Ben Turner (VBr/INEOS)

6. Alec Segaert (Bel/Bahrain Victorious)

7. Luca Mozzato (Ita/Tudor Pro Cycling)

8. Filippo Magli (Ita/Bardiani-CSF)

9. Enrico Zanoncello (Ita/Bardiani-CSF)

10. Casper Van Uden (Niz/Picnic PostNL) vsi isti čas

Dirka po Italiji, skupni vrstni red:



1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain Victorious)

2. Igor Arrieta (Špa/UAE Emirates-XRG) +2:51

3. Christian Scaroni (Ita/Astana) +3:34

4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +3:39

5. Johannes Kulset (Nor/Uno-X Mobility) +5:17

6. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) +6:12

7. Jan Christen (Švi/UAE Emirates-XRG) +6:16

8. Florian Stork (Nem/Tudor Pro Cycling) +6:16

9. Egan Bernal (Kol/INEOS) +6:16

10. Thymen Arensman (Niz/INEOS) +6:18

11. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora-hansgrohe) +6:18

...

15. Jonas Vingegaard (Dan/Visma Lease a bike) +6:22