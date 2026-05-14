Na dirki po Madžarski je danes na sporedu še ena ravninska etapa. Kolesarji so se na 206 kilometrov dolgo traso podali v Szarvasu, cilj jih čaka v Paksu. Med kandidati za skupno zmago kljub nevarnemu padcu na uvodni etapi ostaja Jakob Omrzel. Slovenski kolesarski up je sicer danes za las ubežal novi katastrofi.

Jakob Omrzel je padel v zadnjem kilometru uvodne etape, a je ciljno črto vseeno uspel prečkati, pripisan pa mu je bil čas zmagovalca. "K sreči za zdaj kaže, da je utrpel le nekaj odrgnin. Vseeno ga čakajo nadaljnje preiskave," so zapisali pri ekipi Bahrain Victorious.

Mladi kapetan se je danes pojavil na startu še ene ravninske etape, v kateri bodo imeli bržčas glavno besedo sprinterji. V sredo je imel pred ciljno črto glavno besedo Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ki je ugnal Pogačarjevega moštvenega kolega Juana Sebastiana Molana (UAE Team Emirates - XRG) in še enega člana Omrzelove ekipe Phila Bauhausa.

Odločitev o skupnem zmagovalcu bo padla v zadnjih treh etapah, ki prinašajo več hribovitega terena, že v četrtek pa se je Omrzel znašel v novi sila neugodni situaciji. Njegova ekipa je na čelu pelotona narekovala umirjen tempo, ko se je naenkrat pred njimi pojavila srna. K sreči se je žival kljub padcu pravočasno umaknila na drugo stran ceste, kolesarji pa so ostali na svojih kolesih.

Čeprav hitrosti niso bile posebej visoke, bi se lahko padec na čelu glavnine končal zelo slabo. Tokrat se je tudi Slovencu nasmehnila sreča.



