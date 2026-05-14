Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
14. 5. 2026,
15.44

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bahrain Victorious Jakob Omrzel Dirka po Madžarski

Četrtek, 14. 5. 2026, 15.44

27 minut

Dirka po Madžarski, 2. etapa

Jakob Omrzel za las ubežal novi katastrofi #video

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je imel tokrat v nevarni situaciji več sreče. | Foto Guliverimage

Jakob Omrzel je imel tokrat v nevarni situaciji več sreče.

Foto: Guliverimage

Na dirki po Madžarski je danes na sporedu še ena ravninska etapa. Kolesarji so se na 206 kilometrov dolgo traso podali v Szarvasu, cilj jih čaka v Paksu. Med kandidati za skupno zmago kljub nevarnemu padcu na uvodni etapi ostaja Jakob Omrzel. Slovenski kolesarski up je sicer danes za las ubežal novi katastrofi.

Jakob Omrzel je padel v zadnjem kilometru uvodne etape, a je ciljno črto vseeno uspel prečkati, pripisan pa mu je bil čas zmagovalca. "K sreči za zdaj kaže, da je utrpel le nekaj odrgnin. Vseeno ga čakajo nadaljnje preiskave," so zapisali pri ekipi Bahrain Victorious.

Mladi kapetan se je danes pojavil na startu še ene ravninske etape, v kateri bodo imeli bržčas glavno besedo sprinterji. V sredo je imel pred ciljno črto glavno besedo Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ki je ugnal Pogačarjevega moštvenega kolega Juana Sebastiana Molana (UAE Team Emirates - XRG) in še enega člana Omrzelove ekipe Phila Bauhausa.

Odločitev o skupnem zmagovalcu bo padla v zadnjih treh etapah, ki prinašajo več hribovitega terena, že v četrtek pa se je Omrzel znašel v novi sila neugodni situaciji. Njegova ekipa je na čelu pelotona narekovala umirjen tempo, ko se je naenkrat pred njimi pojavila srna. K sreči se je žival kljub padcu pravočasno umaknila na drugo stran ceste, kolesarji pa so ostali na svojih kolesih.

Čeprav hitrosti niso bile posebej visoke, bi se lahko padec na čelu glavnine končal zelo slabo. Tokrat se je tudi Slovencu nasmehnila sreča.


Bahrain Victorious Jakob Omrzel Dirka po Madžarski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.