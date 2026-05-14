Zdaj smo že vajeni, da se lahko v kolesarstvu zgodi skoraj vse. Kot da ekstremno slabo vreme, ki je v sredo na Giru do skrajnih meja preizkušalo kolesarje, ne bi bilo dovolj, se je med peto etapo zgodila še nenavadna nesreča. Kolesar ekipe Tudor Mathys Rondel je trčil v zadnji del vozila UAE Emirates-XRG, ko se je po predrti zračnici skušal vrniti v glavnino.

Ko se je med peto etapo Dirke po Italiji med televizijskim prenosom na zaslonu pojavilo spremljevalno vozilo ekipe UAE s skoraj povsem razbitim zadnjim steklom, se je marsikdo vprašal, kaj se je zgodilo. Kdo je nesrečnik, ki je očitno trčil v avtomobil, in kako hudo je z njim?

K sreči incident ni imel hujših posledic. Izkazalo se je, da je bil v nesrečo vpleten Mathys Rondel, ki je po defektu lovil glavnino skozi spremljevalni konvoj. Pri njegovi ekipi so za In de Leiderstrui potrdili, da jo je odnesel le z nekaj odrgninami.

Francoski kolesar Mathys Rondel je z glavo trčil v vozilo ekipe UAE Emirates, a jo je k sreči odnesel brez večjih poškodb. Foto: Guliverimage

"Mathys je v redu," si je oddahnil športni direktor Tudorja Matteo Tosatto. "Sam nisem bil zraven, a po tem, kar sem razumel, se je zgodilo takoj po spustu. Mathys se je vračal po defektu. Tja prideš povsem premražen, nato pa se nenadoma pred teboj ustavi avto."

Po Tosattovih besedah je Rondel vozil tik za vozilom, kar je del običajnega lovljenja glavnine skozi konvoj. "Mathys je bil neposredno za avtomobilom, ker se je vračal. To je povsem značilno za dirke, to vidimo zelo pogosto," je dejal Tosatto in jasno dal vedeti, da pri Tudorju ne nameravajo iskati krivca. "Nihče ni kriv," je poudaril.

Svojo plat zgodbe je po cilju predstavil tudi športni menedžer ekipe UAE Joxean Matxin Fernandez, ki je vozil ekipni avtomobil. Pojasnil je, da se je vozilo UAE ustavilo na desni strani ceste, ker se je pred njimi ustavil avtomobil druge ekipe.

Joxean Matxin Fernandez Foto: Ana Kovač

"Mislim, da se je steklo razbilo, ker je vanj udaril s čelado"

"Dan je bil zapleten za vse," je Matxin povedal za In de Leiderstrui. "V tistem trenutku smo avtomobil ustavili na desni, ker se je pred nami ustavil avtomobil Lidl-Treka. Ni samo deževalo, padala je tudi toča. Čakali smo, da se bomo lahko znova premaknili, nato pa je nenadoma od zadaj prišel kolesar."

K sreči jim na informacije o njegovem zdravstvenem stanju ni bilo treba prav dolgo čakati. "Takoj smo slišali, da je v redu, in Tosatto je to tudi potrdil. Takoj smo vprašali, kako je z njim," je povedal in dodal, da se trk ni zgodil pri veliki hitrosti.

"Na srečo ni šlo za veliko hitrost. Mislim, da je bilo okoli 25 kilometrov na uro," je dejal Matxin. "Mislim, da se je naše steklo razbilo zato, ker je vanj udaril s čelado. Ni šel skozi steklo. Najpomembnejše je, da je v redu."

Že 14 odstopov

Zaradi takšnih in drugačnih razlogov je Giro predčasno končalo že 14 kolesarjev. Večina zaradi posledic množičnega padca v drugi etapi, ki je z dirke odnesel tudi dva kandidata za visoko uvrstitev v skupnem seštevku, Adama Yatesa iz UAE Emirates-XRG in Santiaga Buitraga iz Bahrain Victoriousa.

