Na Dirki po Italiji bo danes predzadnja priložnost za šprinterje. Kolesarje v 18. etapi od mesta Fiera di Primiero do Padove čaka 178 kilometrov z zgolj enim gorskim ciljem četrte kategorije na 17. kilometru trase, potem pa je pred njimi še 150 kilometrov lažne ravnine, ki se celo rahlo spušča. Tadej Pogačar, ki vodi z več kot sedmimi minutami naskoka pred prvima zasledovalcema Danielom Martinezom in Geraintom Thomasom, bo moral le varno priti do cilja in šprinterjem prepustiti lov na etapno slavo. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.05, najboljše pa v cilju pričakujemo okoli 17. ure.

107. izvedba Dirke po Italiji, ki jo je na najboljši mogoči način zaznamoval Tadej Pogačar z ekipo UAE Emirates, se bliža koncu. Pred nami so samo še štiri etape, dve (današnja in zadnja v Rimu) sta vsaj na papirju rezervirani za šprinterje, v petkovi in sobotni pa pričakujemo boje med favoriti za skupno razvrstitev.

Današnja 18. etapa Gira od mesta Fiera di Primiero do Padove ima 178 kilometrov (550 "višincev") in samo en, pa še to ne preveč zahteven gorski cilj četrte kategorije, ki jih čaka na 17. kilometru trase v italijanski občini Lamon. Klanec je dolg 3,5 kilometra in ima 5,6-odstotni naklon, kar šprinterjem, ki so preživeli težke gorske etape v preteklih dneh, ne bi smelo predstavljati prevelikih težav.

Več kot 40 kilometrov od vrha edinega gorskega cilja 18. etape v kraju Valdobbiadene, ki je že petkrat gostil Giro, leta 2020 pa je bil tam tudi cilj posamičnega kronometra, kolesarje čaka prvi leteči cilj dneva, drugi pa sledi čez 60 kilometrov v Martellagu, ki prvič gosti rožnato karavano.

Cilj etape je v Padovi, mestu, ki leži med Benetkami in Verono in je že petnajstkrat gostilo kolesarje na Giru.

Kdo so favoriti?

Glede na profil trase je pričakovati šprint večje skupine, v kateri je glavni favorit do zdaj najhitrejši kolesar na dirki, Italijan Jonathan Milan, ki močno vodi v posebni razvrstitvi za ciklamno majico najboljšega po točkah. Svojo priložnost bodo skušali izkoristiti Kaden Groves, ki na tem Giru še ni zmagal, Tim Merlier, Fernando Gaviria, moštveni kolega Pogačarja Juan Sebastián Molano ali celo Caleb Ewan, ki bi prav tako rad kaj odnesel z letošnjega Gira.

Bo Pogačar spet pomagal Molanu pri sprintu? Nekdanji kolesar Jumbo-Visme Nathan Van Hooydonck mu to toplo odsvetuje.

V rožnati majici bo tudi danes vozil Tadej Pogačar, ki na Giru vodi že od druge etape, modro za najboljšega na gorskih ciljih bo posodil Giuliu Pellizzariju, najmlajšemu kolesarju na Giru, ki je v 17. etapi na gorskih ciljih zbral kar 90 točk, v beli pa bo najboljši mladi kolesar Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

Po 17 dneh dirkanja so vsi kolesarji v karavani že nekoliko načeti, tudi na videz še vedno sveži in dobro razpoloženi Pogačar. Včeraj je na vprašanje Eurosporta, kako utrujen je na lestvici od 1 do 10, odgovoril, da je utrujen za deset. "Tako kot bi morali biti vsi v zadnjem tednu tritedenske dirke," je dejal.

