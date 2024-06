Prihodnost avtomobilizma ali le nova oblika financiranja?

Tako kot se je v zadnjih letih spremenil način dostopanja do zabavnih vsebin, kot so denimo filmi in glasba, smo priča spremembam pri uporabi in lastništvu avtomobila. Tudi v Sloveniji je že mogoče opaziti trend dolgoročnega najema vozila fizičnih oseb, ki ponuja številne prednosti, ki jih klasičen nakup preprosto ne more ponuditi.

Klasičen nakup avtomobila vključuje visok začetni vložek ter vrsto dodatnih stroškov za vzdrževanje, servisiranje in zavarovanje. Medtem dolgoročni najem vozila omogoča, da uporabljate vozilo brez lastništva s fiksnim mesečnim stroškom, ki vključuje vrsto dodanih storitev.

Kaj je dolgoročni najem vozila?

Če se radi vozite v novem vozilu, je dolgoročni najem popolna rešitev za vas, saj omogoča pogosto menjavo vozila. Zakaj bi se obremenjevali s stroški lastništva vozila, ko lahko brezskrbno uživate v vožnji z najnovejšimi modeli? Povsem novo vozilo dobite takoj, brez dolgotrajnega čakanja na prihranke ali pridobivanja kreditov. Namesto skrbi glede lastništva in nepredvidljivih stroškov, kot so popravila ali padec vrednosti vozila, preprosto plačujete fiksen mesečni znesek, ki že vključuje vse potrebne storitve. Ko najemna pogodba poteče, vozilo preprosto vrnete podjetju, kjer ste vozilo najeli, najemnino podaljšate ali vozilo zamenjate za najnovejši model.

Dolgoročni najem prinaša popolno brezskrbnost skupaj z več prednostmi, ki vas osvobodijo vseh težav, povezanih z lastništvom vozila.

Dolgoročni najem vozila je enostavna izbira za vse, ki iščete naslednje prednosti: avto brez začetnega pologa,

brezskrbnost glede stroškov vzdrževanja in servisiranj,

brezskrbnost glede lastništva in tveganj, saj vam prilagodljivi paketi omogočajo načrtovanje prihodnjih stroškov,

omogočajo načrtovanje prihodnjih stroškov, fiksni mesečni strošek najema,

fleksibilnost in prilagodljivost individualnim potrebam ter željam, glede vključenih storitev, predvidenega števila prevoženih kilometrov in časa trajanja pogodbe.

Dolgoročni najem ali nakup avtomobila?

Dolgoročni najem je že vrsto let uveljavljen med podjetji, ki cenijo prilagodljivost in udobje brez dolgoročnih obveznosti. V zadnjem času postaja ta oblika financiranja priljubljena tudi med fizičnimi uporabniki, ki želijo imeti vedno na voljo tehnološko napredna vozila brez skrbi glede vzdrževanja in drugih stroškov lastništva.

Ko razmišljate o najemu ali nakupu avtomobila, so stroški verjetno glavni dejavnik vaše odločitve. Vzdrževanje, zavarovanje, plačilo avtomobila, morebitne okvare in registracija so glavni stroški, o katerih morate razmišljati. Če avto kupujete, se pogosto za te storitve sklepajo ločene pogodbe z različnimi ponudniki na različnih lokacijah. Dolgoročni najem pa omogoča sklenitev pogodbe z vključenimi želenimi storitvami na enem mestu in na enem računu, na podlagi katerega vsak mesec plačujete enak in vnaprej znani znesek, zato vas nepredvidljivi stroški ne morejo presenetiti.

V tabeli primerjajte stroške nakupa in dolgoročnega najema, ki temelji na izračunu za model clio evolution TCe 90 (obdobje 60 mesecev/50.000 km). NAKUP S KREDITOM* DOLGOROČNI NAJEM** Cena novega vozila 17.740 € x 20-% polog 3548 € x Kredit z obrestmi, stroški odobritve in zavarovanjem kredita 17.672 € x Registracija vozila 493 € x Zavarovanje vozila 3525 € x Pogodba o vzdrževanju 1100 € x Zimske pnevmatike 299€ x Premontaža in hramba pnevmatik 750 € x Skupni stroški financiranja in vzdrževanja vozila 27.387 € x MESEČNI STROŠEK OB UPOŠTEVANJU VSEH STROŠKOV 456 € 333 € Predvidena vrednost rabljenega vozila ob prodaji 8226 € x Skupni stroški ob upoštevani predvideni vrednosti vozila ob prodaji 19.161 € 20.001 € MESEČNI STROŠEK 319 € 333 € *Skupni znesek kredita temelji na pogojih za pridobitev kredita pri RCI Banque SA, bančna podružnica Ljubljana (zunaj akcijske ponudbe), vse druge postavke, upoštevane v informativnem izračunu, temeljijo na lastni raziskavi. **Dolgoročni najem vključuje redno vzdrževanje z obrabnimi deli, enkrat zimske pnevmatike Sava, hrambo in premontažo pnevmatik, registracijo vozila, nadomestno vozilo in zavarovanje Veliki Plus paket.

Izračun je zgolj informativne narave. Posamezni stroški, tako lastništva kot najema, so predmet sprememb in v primeru primerjalnega izračuna služijo le kot okvirna smernica pri odločitvi.

Strošek dolgoročnega najema vozila je primerljiv s stroškom nakupa ali financiranja vozila prek kredita pri banki, pri čemer dolgoročni najem prinaša več brezskrbnosti, saj vam ni treba skrbeti za druge obveznosti, povezane z lastništvom.

