Kako brezplačno objaviti oglas na S.nepremičnine?

Siolova nepremičninska tržnica je prava izbira za vas, če želite prodati stanovanje, hišo, posest … S.nepremičnine vsak mesec obišče več sto tisoč različnih uporabnikov. Objava vašega oglasa je hitra in preprosta. In najpomembnejše – je za zdaj brezplačna. Tu je nekaj nasvetov za posameznike, ki bi radi prodali svojo nepremičnino.

1. Ustvarite svoj račun

Svoj uporabniški račun lahko ustvarite tukaj oziroma na strani S.nepremičnine kliknite na »Prijava« v zgornjem desnem kotu. Ko boste opravili registracijo, potrdili svoje podatke in se prijavili, boste lahko v svojem profilu objavljali nove oglase in pregledovali vse svoje oddane oglase. Hitra povezava do objave je tudi zgoraj na strani (»Objavi oglas«).

2. Napišite privlačen opis

Dodajte tip nepremičnine, zapišite privlačen opis, površino, dodajte lokacijo. Več podatkov o nepremičnini boste zapisali, večja možnost je, da boste prejeli več klicev potencialnih kupcev ali najemnikov. Da jih boste privabili čim več, dobro opišite nepremičnino, ki jo želite prodati ali oddati. Dobro je, da omenite vse posebnosti, ki bodo še bolj prepričale, dodate morebitni tloris, označite posebnosti pri javni infrastrukturi, legi, možnosti parkiranja ter dobro popišete opremo (npr. alarmni sistem, protivlomna vrata …).

3. Dodajte fotografije, te povedo več kot 1000 besed

Veliko potencialnih kupcev pred branjem opisa pregleda fotografije in se že na podlagi teh odloči, ali bodo pregledali dodatne informacije ali ne. Fotografirajte nepremičnino pri dnevni svetlobi, z več zornih kotov, prostori naj bodo čisti in urejeni. Če prodajate hišo, bo dobrodošlo, da boste poleg notranjih prostorov fotografirali tudi zunanjost hiše, vrt, garažo. Če prodajate stanovanje, ne pozabite fotografirati balkona in shrambe. Bolje, da priložite več fotografij kot manj, pomembno je tudi, da so dobre kakovosti in ne zrnaste.

Če boste upoštevali zgornje predloge, dodali zanimiv opis in fotografije ter označili vse posebnosti nepremičnine, bo oglas dosegel tudi morebitne kupce ali najemnike, ki iščejo nepremičnino po zahtevnejših kriterijih (npr. dvigalo, rekuperator …).

Ste agencija in bi objavili več oglasov?

Pišite nam na siol.nepremicnine@tsmedia.si in pomagali vam bomo do vnosa v najkrajšem možnem času.

Objava vseh nepremičninskih oglasov na S.nepremičnine je za zdaj brezplačna.