Adam Yates novi vodilni na dirki po Švici

Za 23 sekund ga je premagal le član ekipe Bahrain Victorious, Norvežan Torstein Traeen, ki je bil na zaključnem vzponu zadnji preživeli ubežnik, nanj je prišel z lepo prednostjo pred glavnino.

"Ne zavedam se, kaj mi je uspelo. Kaj takega nisem pričakoval, a sreča se mi je nasmehnila, da me niso začeli prej resno loviti. To je moja prva zmaga v svetovni seriji, zato nekaj posebnega, je pa seveda še en čustveni vidik tega uspeha. Dosegel sem ga v domovini preminulega Gina Mäderja in v dresu, ki ga je pred časom nosil. Dosegel sem ga pred očmi njegove mame, zato je vsa ekipa še bolj vzhičena. Z njim nikoli nisem vozil, saj sem se ekipi pridružil letos. A čutim njegov duh, čutim, da vsi iz ekipe vozimo zanj. In vedno bomo zmage posvečali njemu," je na cilju dejal 28-letni Norvežan, ki so mu na začetku kariere pri doping kontroli odkrili raka na modih, a so ga ozdravili, to je sporočil leta 2022.

Yates Norvežana na vzponu na prelaz Gotthard ni ujel, a je prevzel skupno vodstvo. Na drugem mestu v skupni razvrstitvi je njegov moštveni kolega Portugalec Joao Almeida, ki zaostaja 26 sekund, isti zaostanek ima na tretjem mestu lanski zmagovalec dirke Danec Mattias Skjelomose (Lidl-Trek), ta je tretje mesto zasedel tudi v etapi. Tako Portugalec kot Danec sta za Yatesom zaostala 25 sekund, sledili so Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Oscar Onley, Španec Enric Mas in Avstrijec Felix Gall.

"Nisem si mislil, da bom tako dober, pred etapo nisem imel takega občutka, toda noge so bile prave. Bolje bi bilo, če bi zmagal, vendar tudi skupno vodstvo je odlična stvar," je bil na cilju zadovoljen Yates.

V četrtek bo na sporedu še ena zahtevna etapa z zaključnim vzponom.