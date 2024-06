Nysu tretja etapa, Bettiol v vodstvu

Thibau Nys je imel na krajšem zaključnem vzponu največ moči v skupini sedmih kolesarjev, ki so imeli na cilju isti čas. Drugo mesto je zasedel Britanec Stephen Williams, tretje pa Italijan Alberto Bettiol. Slednji, kolesar EF Education-EasyPost, je tudi prevzel skupno vodstvo. Ob koncu te skupine sta bila tudi Nizozemec Wilco Kelderman in Britanc Adam Yates, ki bosta na dirki po Franciji pomočnika slovenskih asov Primoža Rogliča oziroma Tadeja Pogačarja.

Bettiol ima v skupnem seštevku šest sekund prednosti pred Britancem Ethanom Hayterjem, Kelderman je z istim časom tretji.

Do zadnjih 30 kilometrov etapa ni bila zahtevna, v zadnjem razgibanem delu pa se je naredila selekcija. Za to zaslužni napadi Tom Pidcocka ne enem izmed spustov, pozneje pa Švicarja Marca Hirschija, enega izmed adutov ekipe UAE Emirates, na predzadnjem vzponu, tri kilometre pred ciljem. Njun napad ni bil dolg, v sprintu najmočnejših pa je prvi poskusil Kelderman, a je tudi njemu zmanjkalo moči. To je najbolje izkoristil Nys, ki je bil ves čas v dobrem položaju in je privarčeval nekaj moči za zaključek. Za Belgijca je bila to osma zmaga v profesionalni konkurenci, druga na dirkah svetovne serije.

Sredina četrta etapa bi lahko povsem spremenila vrstni red, saj bo v njej zaključni vzpon na prelaz Gotthard precej daljši. Z nekaj ravnine vmes bo dolg 30 kilometrov.