Ogrevanje pred peklenskim koncem Gira. Kako se bo Roglič odrezal v hribih?

Za konec drugega tedna 108. Dirke po Italiji se bodo morali kolesarji spopasti z drugo najdaljšo etapo dirke in prvim resnim gorskim izzivom, ki pa bo le ogrevanje pred peklenskim zadnjim tednom dirke. Danes tekmovalce čakata 219 kilometrov dolga etapa od Fiume Veneta do Asiaga in zahteven 25-kilometrski klanec Monte Grappa. Etapa se bo začela ob 11.35, v cilju pa najboljše pričakujejo okoli 17. ure. Bo Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) zmanjšal zaostanek za rožnatim Mehičanom Isaacom del Torom (UAE Team Emirates – XRG)?

Po tem, ko so si v kaotičnem zaključku včerajšnje ravninske 14. etape s ciljem v Novi Gorici nekateri favoriti za končno zmago na Giru, predvsem Primož Roglič in Juan Ayuso (UAE Emirates), pridelali še nekaj več zaostanka za vodilnim Mehičanom Isaacom del Torom, je prišel čas, da nosilec rožnate majice odgovori še na vprašanje, kako dobro se znajde na najtežjih klancih. Bo zablestel ali se bo zlomil?

Današnja etapa namreč prinaša resen izziv, vzpon na Monte Grappo, 25-kilometrski klanec prve kategorije s 5,7-odstotnim povprečnim naklonom in a deli, kjer naklonina doseže tudi 11 odstotkov. Začetek vzpona bo na 104. kilometru etape, na 154. bodo kolesarji spet v dolini. Nadvse razgiban in težak pa bo tudi zaključek etape. Po dobrih dvajsetih kilometrih ravnine po spustu z Grappe sledi nov vzpon, takrat 17-kilometrski vzpon na Dori, klanec druge kategorije s 5,3-odstotnim povprečnim naklonom.

Foto: zajem zaslona Z Dorija sledi razgibanih slabih 30 kilometrov dirke, v teh še krajši, a strm vzpon Lazzaretti (1,5 km, 8 %), tik pred ciljem pa v Asiagu krajši spust.

Del Toro lahko danes dokončno potrdi status prvega mošta UAE Emirates, s prestola pa ga utegne poskusiti sklatiti tudi njegov ekipni tovariš Juan Ayuso in pred zaključnim tednom dirke sam prevzeti vlogo kapetana. UAE lahko igra s številnimi kartami, v odličnem položaju v skupnem seštevku ima tudi Adama Yatesa in Brandona McNultyja.

Tudi Primož Roglič bo moral danes pokazati, ali ima v nogah dovolj streliva, da ostane v bitki za rožnato majico, na veliki preizkušnji pa bo njegova ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe, ki je že v prvem tednu izgubila pomembnega hribolazca Jayja Hindleyja. Rogličev glavni pomočnik v gorah bo tako komaj 21-letni Italijan Giulio Pellizzari.

Simon Yates (Visma | Lease a Bike) je včeraj skočil na drugo mesto v skupnem seštevku in za del Torom zaostaja minuto in dvajset sekund. Britanca in njegove kolege zagotovo mika tudi rožnata majica. Svoje priložnosti bodo iskali tudi kolesarji, kot so Richard Carapaz, Egan Bernal, Nairo Quintana, Luke Plapp, Mathias Vacek, Wout Poels, Pello Bilbao, Nicolas Prodhomme, Romain Bardet, Max Poole, Marco Frigo, Rémy Rochas, Stefano Oldani, Lorenzo Fortunato, Mattia Cattaneo, Chris Harper, Tom Pidcock ...

Aduta moštev Bahrain – Victorious in Lidl Trek, italijanska hribolazca Antonio Tiberi ter Giulio Ciccone, bosta zaradi včerajšnjega padca bržčas precej oslabljena, vprašanje je celo, ali ju bomo sploh videli startati.

Morda zaradi sobotnih težav glavnina tokrat oder popolnoma prepusti ubežnikom in favoritom na nek način omogoči dodaten dan regeneracije pred torkovim nadaljevanjem Gira. V ponedeljek sicer sledi še zadnji dan odmora.

Skupni vrstni red po 14 etapah Gira: 1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 50;37:55

2. Simon Yates (VBr/Visma-Lease a Bike) + 1:20

3. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates-XRG) 1:26

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 2:07

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 2:23

6. Derek Gee (Kan/Israel-Premier Tech) 2:54

7. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Vctorious 2:55

8. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 3:02

9. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 3:38

10. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers 3:45

...

97. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1;35:42

150. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 2;35:34

Preberite še: