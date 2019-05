Šprinterska bitka še drugič Avstralcu, za Rogličem še ena varna etapa

Avstralec Ewans je tako slavil še drugo etapno zmago na letošnjem Giru, drugi je bil včerajšnji zmagovalec Arnaud Demare (FDJ), tretji pa nemški šprinter Pascal Ackerman (Bora-Hansgrohe), ki je včeraj grdo padel, ciklamno majico najboljšega po točkah pa je danes predal Francozu Demarju.

Ewan stuck to Ackermann's wheel – best position – held on as Démare dropped back. Viviani bogged down, cane back, just didn't have it. Ackermann, like stg3, going early (250m) into a headwind – great leadout for Ewan #Giro pic.twitter.com/8HLoyF1PqD — Daniel Ostanek (@LVCKV) May 22, 2019

Vsi trije slovenski kolesarji na dirki so ciljno črto 11. etape prečkali v času zmagovalca, Jan Polanc (UAE EMirates) na 24. mestu, Grega Bole (Bahrain-Merida) na 34. in Roglič na 40. Zasavec je v skupnem seštevku ohranil minuti in 50 sekund za Contijem, Polanc je 23. (+ 5:24), Bole pa 128. (+ 51:49).

🚲 Giro d’Italia 2019 – Cymal 1 | Stage 1https://t.co/RK0jnUH4fp



Fel hyn mae Tabl y Maglia Rosi yn edrych ar ddiwedd Cymal 11 - Valerio Conti yn dal i wisgo'r crys ar hyn o bryd.



Here's how the Maglia Rosi Table looks at the end of the 11th Stage - Valerio Conti still leads. pic.twitter.com/zGEIPaxOer — Seiclo (@SeicloS4C) May 22, 2019

Večji del etape so v begu preživeli Italijani Marco Frapporti (Androni-Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) in Damiano Cima (Nippo-Fantini-Faizanè). Glavnini so ušli takoj po štartu, ujeti pa so bili 25 kilometrov pred ciljem, ko so si zadovoljni segli v roke za dobro opravljeno delo in izginili v skupini.

Celebrating an amazing breakaway 🤝| Festeggiando una incredibile fuga 🤝#Giro pic.twitter.com/TqkRtiv7Cc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 22, 2019

Frapporti je na letošnjem Giru eden najbolj bojevitih kolesarjev, danes je odpeljal že 800. kilometer v begu.

Novi Ligure je sicer rojstni kraj najslavnejšega italijanskega kolesarja Fausta Coppija, petkratnega zmagovalca rožnate pentlje.

V četrtek se v Italiji začne zares. Dvanajsta etapa se bo začela v Cuneu in se po 158 kilometrih končala v Pinerolu. Največji izziv bo devetkilometrski vzpon na Montoso, ki ima 9,3-odstoten povprečen naklon in bo prvi preizkus pripravljenosti najboljših v vožnji navkreber.

Izidi, 11. etapa: 1. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 5:17:26 2. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ) 3. Pascal Ackermann (Nem/Bora-Hansgrohe) 4. Elia Viviani (Ita/Deceuninck-QuickStep) 5. Davide Cimolai (Ita/Israel Cycling Academy) 6. Simone Consonni (Ita/UAE Emirates) 7. Ryan Gibbons (Jar/Dimension Data) 8. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data) 9. Jakub Mareczko (Ita/CCC) 10. Sean Bennett (ZDA/EF Education First) vsi isti čas ... 24. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 34. Grega Bole (Slo/UAE Emirates) 40. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) vsi isti čas Skupni vrstni red: 1. Valerio Conti (Ita/UAE Emirates) 45:02:05 2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:50 3. Nans Peters (Fra/AG2R La Mondiale) 2:21 4. Jose Joaquin Rojas (Špa/Movistar) 2:33 5. Fausto Masnada (Ita/Androni Giocattoli-Sidermec) 2:36 6. Andrey Amador (Kos/Movistar) 2:39 7. Amaro Antunes (Por/CCC) 3:05 8. Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) 3:27 9. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani) 3:30 10. Pello Bilbao (Špa/Astana) 3:32 ... 23. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 5:24 128. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 51:49

