Portugalec Leitao najhitrejši na Pagu, Govekar sedmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški, ki je v dolžini 114,5 kilometra potekala od Biograda na Moru do Novalje na Pagu, je odločil sprint glavnine, v katerem je bil nekoliko presenetljivo najhitrejši Portugalec Iuri Leitao.

Kolesar ekipe mCasa Rural-Seguros je v ciljni ravnini premagal Italijana Elio Vivianija, zmagovalca prve etape, in Norvežana Alexandra Kristoffa.

Iuri Leitao je izkoristil dejstvo, da je bilo precej eminentnejših sprinterskih imen v sprintu "zaprtih", posebno to velja za Vivianija, ki je bil videti najhitrejši, a je prepozno dobil priložnost, da razvije hitrost. Za Portugalca je to tretja letošnja zmaga in tudi tretja v karieri, prvi dve je zabeležil maja na dirki po Grčiji.

Od Slovencev je bil najhitrejši v sprintu Matevž Govekar (Bahrain-Victorious), zasedel je sedmo mesto. Jaka Primožič (Hrinkow), Aljaž Jarc in Tilen Finkšt (oba Adria Mobil) so zasedli 24., 25. in 27. mesto. Lanski zmagovalec dirke Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je prav tako prišel v cilj v glavnini, zasedel je 51. mesto.

Kristijan Koren (Adria Mobil) in Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) sta bila del ubežne skupine, Koren je dobil leteči cilj na Paškem mostu, v skupnem seštevku pa je napredoval na peto mesto, za vodilnim Vivianijem zaostaja 11 sekund. Med deseterico je od Slovencev še Govekar na desetem mestu, zaostaja 16 sekund.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: