Dobrodošli v Alpah: start v klanec, cilj pa ne

Na Dirki po Franciji je čas za prvo gorsko etapo. Trasa osme etape se bo začela v Oyonnaxu in po 150,8 kilometrih dirkanja končala v Le Grand-Bornandu. Že takoj po startu bodo morali kolesarji zagrizti v strm petkilometrski in nekategorizirani klanec, v etapi pa jih čaka še pet kategoriziranih vzponov, zadnji trije so prve kategorije. Strokovnjaki napovedujejo, da bo Nizozemec Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) danes zadnjič vozil v rumenem, jasno pa bo tudi, ali bo z dirko lahko nadaljeval slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma).