Pogačarjevi že branijo rumeno majico, nosi pa jo Adam Yates

Tudi druga etapa 110. dirke po Franciji se bo odvila na cestah v Baskiji na severu Španije in bo zelo podobna prvi, v kateri so se zmage Britanca Adama Yatesa in tretjega mesta Tadeja Pogačarja veselili v ekipi UAE Emirates. To danes na 208,9 kilometra dolgi preizkušnji od Vitorie-Gasteiza do San Sebastiana čaka nekaj več dela, braniti bo namreč morala rumeno majico.

Start zaprte vožnje bo ob 12.15, ob 12.25 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.05 in 17.30.

Adam Yates si je z včerajšnjo zmago v Bilbau priboril osem sekund prednosti pred bratom dvojčkom Simonom iz moštva Jayco AlUla, tretji pa je v skupnem seštevku Tadej Pogačar z 18 sekundami zaostanka. A 24-letnik s Klanca pri Komendi si je včeraj priboril štiri sekunde prednosti pred največjim tekmecem za skupno zmago, Dancem Jonasom Vingegaardom iz Jumbo-Visme. Pogačarjevo moštvo ima tako od zdaj naprej tarčo na hrbtu.

Foto: A.S.O.

Kaj ponuja drugi dan?

Foto: A.S.O. Tudi današnja etapa bo zelo podobna prvi, le skoraj 30 kilometrov daljša. Ponuja pet kategoriziranih klancev in še številne nekategorizirane. Prvi resnejši vzpon se bo začel malo po 70. kilometru etape, to je Col d'Udana (III. kategorija, 4,5 km vzpona s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom), takoj za tem kolesarje čaka še Cote d'Aztiria (IV. kategorija, 2.7 km, 5,3-odstotnim povprečnim naklonom), v zadnjih 70 kilometrih etape pa še Cote d'Alkiza (III. kategorija, 4,2 km, 5,7-odstotnim povprečnim naklonom), Cote de Gurutze (IV. kategorija, 2.6 km, 4,7-odstotnim povprečnim naklonom) in za konec še najtežji Jaizkibel, 81 kilometrov dolg klanec druge kategorije s povprečno naklonino 5,3 odstotka. Od vrha tega do cilja bo še 15 kilometrov, večji del spusta, pa nekaj "baskovske ravnine", se pravi malce rahlo razgibanega terena.

Kdo so favoriti?

Morda bo etapa vendarle nekoliko bolj odprta, dobrih 2.900 metrov plezanja utegne preživeti večje število kolesarjev, kot je 3.200 metrov v prvi etapi, a favorite za etapno zmago gre vendarle iskat v podobnem profilu kolesarjev. Poleg glavnih favoritov za skupno zmago Pogačarja in Vingegaarda sta to vsekakor brata Adam in Simon Yates, ki sta se izkazala včeraj, pa seveda Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock, presenetiti utegnejo Thibaut Pinot, Mattias Skjelmose, Michael Woods in Victor Lafay, kot tudi Matej Mohorič.

Če tempo čez klance ne bo prehud, pa bo to priložnost še za Madsa Pedersena, Freda Wrighta, Magnusa Corta in Biniama Girmayja kot tudi za Luko Mezgeca.

Skupni vrstni red pred drugo etapo: 1. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 4;22:39

2. Simon Yates (VBr/Jayco-AlUla) + 0:08

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 0:18

4. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 0:22

5. Michael Woods (Kan/Israel-Premier Tech) isti čas

6. Victor Lafay (Fra/Cofidis)

7. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe)

8. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)

9. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma)

10. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ)

...

58. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3:47

135. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) 14:03

Preberite še: