Belgijec zbira zmage, Švicar ostaja v vodstvu

Belgijec Tim Merlier je zmagovalec četrte etape dirke po Beneluksu od Aalterja do Ardooija (166,1 km). V prvem ciljnem sprintu glavnine na letošnji dirki je ugnal Danca Madsa Pedersena in Nizozemca Dannyja van Poppela. Edini Slovenec na dirki Matej Mohorič v skupnem seštevku ostaja med najboljšo deseterico.

To je bila sicer že deveta zmaga to sezono za Merlierja (Alpecin-Fenix) in skupno 18. v karieri. V skupnem seštevku se je 28-letni Belgijec zaradi bonifikacijskih sekund povzpel na deveto mesto, a v zadnjih treh razgibanih etapah ne bo kandidiral za skupno zmago.

Danes se je najbolje znašel v sprintu, potem ko je v zaključku ostal brez pomoči moštvenih kolegov. Za las je prehitel Pedersena (Trek-Segafredo) in Van Poppela (Intermarche-Wanty-Gobert), četrti pa je končal Slovak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Bissegger še naprej vodi, Mohorič ostaja osmi

V seštevku še naprej vodi Švicar Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), ki pa ima nekoliko manjšo prednost pred Dancem Kasperjem Asgreenom (Deceuninck-Quick-Step), ki je nadoknadil nekaj sekund na t. i. zlatem kilometru s tremi vmesnimi sprinti. Asgreen zdaj zaostaja 13 sekund, tretji Avstralec Luke Durbridge (BikeExchange) pa 20.

Matej Mohorič v skupnem seštevku ostaja osmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mohorič (Bahrain Victorious) v skupnem seštevku ostaja na osmem mestu, za Bisseggerjem zaostaja 36 sekund.

V petek bo na vrsti peta etapa od Riemsta do Bilzena (192 km). To bo prvi del trojnega sporeda nekoliko bolj razgibanih etap za konec dirke, na katerih bo padla končna odločitev o zmagovalcu.