Pogačar tokrat v vlogi pomočnika, skupna zmaga vseeno njegova

Tadej Pogačar je v zaključku 184,3-kilometrske etape od Oture do Alhaurina de la Torre v zadnjem kolimetru povlekel vlak moštva UAE Emirates in pripravil odlično izhodišče svojima moštvenima kolegoma Timi Wellensu in Alessandru Coviju za napad na etapno zmago, a Italijana je v zaključnem klancu etape ugnal španski as moštva Ineos Grenadiers Omar Fraile.

Ekipa UAE Emirates je tako izgubila prvo etapo letošnje Dirke po Andaluziji, na vseh prejšnjih štirih so zmagali kolesarji tega moštva, enkrat Belgijec Tim Wellens in trikrat Pogačar. Ta je danes ciljno črto prečkal v času zmagovalca in se veselil skupne zmage na dirki.

Na drugem in tretjem mestu sta dirko končala kolesarja Bahrain Victoriousa Mateja Mohoriča. Španec Mikel Landa je za Pogačarjem zaostal 1:23, Kolumbijec Santiago Buitrago pa 1:28.

Preberite še: