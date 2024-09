Ko smo izvedeli, da bo Primož Roglič nastopil na svetovnem prvenstvu, smo številni začeli sanjati o tem, da bo osvojil kolajno na posamični vožnji na čas, a se je izkazalo, da v kolesarstvu ni nič samoumevnega. Zakaj je Roglič ostal brez odličja?

"Najbolje je povedal sam, pozna se mu utrujenost z Vuelte. Verjamem, da je tako. Že njegove priprave na Vuelto niso bile idealne, na Touru se je poškodoval in nato potreboval nekaj časa za rehabilitacijo. Po tem pa mogoče kakšnih 10–20 dni treniral na polno in šel na Vuelto. To zagotovo niso bile idealne priprave za tritedensko dirko, so bile pa dovolj dobre, da je s svojimi izkušnjami osvojil že četrto dirko po Španiji. Letošnja Vuelta ni bila lahka, na polno se je dirkalo od začetka do konca. Skupek vsega pa je vplival na Primožev rezultat pri današnji vožnji na čas." odgovarja nekdanji slovenski profesionalec Matej Mugerli.

"To nikakor ne pomeni, da nanj ne moremo računati za cestno dirko"

Matej Mugerli: Če se Primožu še ni poklopilo tokrat, se mu bo morda naslednji konec tedna. Foto: Simon Kavčič "Mogoče je občutek, ki ga imaš na treningu, včasih varljiv. Vse poteka tako, kot si želiš, ko pa je nato treba na tekmi poganjati zares, ti ne uspe ujeti pravega ritma. Po Vuelti se je Primož morda že dobro počutil, a ko je treba poganjati pedala eno uro na polno, se pozna vsaka malenkost. Filippo Ganna in Remco Evenepoel sta izpustila Vuelto in se maksimalno pripravila za svetovno prvenstvo, Roglič pa za ta kronometer kot že rečeno, ni imel idealnih priprav," še ugotavlja naš sogovornik, a dodaja, da utegne biti Kisovčan čez teden dni na cestni dirki že drugače: "To nikakor ne pomeni, da nanj ne moremo računati za cestno dirko. Po tritedenski dirki moraš počakati, da se telo odpočije in se začne krivulja forme dvigovati, in če se mu še ni poklopilo tokrat, se mu bo morda naslednji konec tedna."

Različni kolesarji reagirajo različno

Od Rogličevega zmagoslavja na Vuelti je poteklo dobra dva tedna, kako dolgo pa potrebuje telo, da se spet sestavi za največje napore? "To je zelo subjektivno, ni nekega splošnega pravila," odgovarja Mugerli. "Videli smo že takšne, ki so zmagali na tritedenskih dirkah in formo dobro prenesli na naslednje enodnevne preizkušnje. Na pripravljenost, ki sledi po tritedenskih dirkah, vpliva nešteto dejavnikov. Nenazadnje je pomembno tudi to, kako si dirkal na tritedenski dirki. Jay Vine, denimo, je bil na Vuelti, ampak tam ni dirkal vsak dan na nož in je preizkušnjo mogoče vzel tudi bolj kot pripravo na svetovno prvenstvo, kajti večkrat je bil v pobegu, kjer se je pošteno namučil, včasih pa prišel na cilj z zadnjo skupino, z večjim zaostankom. In danes, če ne bi padel, bi bil najverjetneje dobitnik medalje. Po drugi strani pa imamo Stefana Künga, ki je dobil zadnji kronometer Vuelte, danes pa je z zaostankom 1:48 zasedel šele osmo mesto. Kolesarji reagirajo različno."

Bi bilo kaj drugače, če bi bil na trasi nedeljskega kronometra kakšen bolj zahteven klanec, ki bi Rogliču bolj ustrezal? "Mislim, da to ni bil dejavnik, kajti klanec je bil dovolj selektiven in je pustil pečat na dirki. Če bi imeli gorski kronometer, ne vem, kako bi zmogel Ganna, za Remca pa najbrž ne bi bilo veliko drugače. Remco pa je zadnji dve leti na kronometrih na enodnevnih dirkah nepremagljiv," še razmišlja Mugerli, ki zadnja leta opravlja vlogo športnega direktorja pri avstrijski kontinentalni ekipi Hrinkow Advarics.

"Roglič na prvenstvo prišel samo nastopat, pač pa tekmovat"

V dolgi tekmovalni karieri si večkrat nastopil na svetovnih prvenstvih. Kako drugačne so te dirke od običajnih, ko kolesarji dirkajo za svoje klube? "Kronometer je kronometer. Na njem si prepuščen sam sebi in kolikor imaš, toliko daš. Vse je odvisno od tebe in to, ali gre za svetovno, evropsko, državno prvenstvo ali katerokoli drugo dirko, ne pomeni posebne razlike. Cestna dirka pa je druga zgodba. Izbor reprezentance ter razporeditev nalog je zelo pomembna. Vloga športnega direktorja je, da vzpostavi harmonijo znotraj reprezentance med tekmovalci, ki skozi celo leto dirkajo v konkurenčnih ekipah. Zelo pozitivno sem bil presenečen, ko je Primož potrdil nastop na svetovnem prvenstvu in prepričan sem, da če je na prvenstvo prišel, tja ni prišel samo nastopat, pač pa tekmovat. Mislim, da bosta s Tadejem lahko krojila dirko," pravi Mugerli.

"Tadej je kapetan reprezentance in prvi favorit svetovnega prvenstva. Mislim pa, da lahko Primož na svetovnem prvenstvu odigra pomembno vlogo. Znajde se lahko tako v vlogi drugega leaderja kot v vlogi pomočnika." Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Pa bo pripravljen pomagati Pogačarju?

Pa je Roglič sploh pripravljen odigrati vlogo Pogačarjevega pomočnika na cestni dirki? Ima to v sebi? Nenazadnje ima prekaljeni Zasavec povsem šampionski značaj. "Tadej je kapetan reprezentance in prvi favorit svetovnega prvenstva. Mislim pa, da lahko Primož na svetovnem prvenstvu odigra pomembno vlogo. Znajde se lahko tako v vlogi drugega leaderja kot v vlogi pomočnika. To je že dokazal. Če bo napadel sam, bodo druge reprezentance primorane pokrivati te napade, kar lahko izkoristi Tadej. In seveda obratno."

Z Rogličem sta bila moštvena kolega v Adrii v letih 2013, 2014, in v tem času je videl, da je lahko nekdanji smučarski skakalec učinkovit v različnih vlogah, pa tudi na Touru leta 2022, ko se je Jumbo - Visma lomila in nazadnje tudi zlomila pri vzponu na Granone, je Roglič pokazal, da je lahko tudi kot pomočnik naravnost smrtonosen. "Zagotovo. In tudi tukaj mislim, da bo tekmoval in odlično opravil svojo nalogo, kakršnakoli že bo," je prepričan Mugerli.

