Belgijski kolesar Remco Evenepoel še naprej blesti v kronometru. Letos je najprej osvojil olimpijskega, v nedeljo dodal še zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v Zürichu in tako ubranil naslov iz lanskega leta. A je imel obilo nevšečnosti pred štartom, ko je moral menjati kolo. "Vozil sem brez merilca moči. Verjetno je bil to najtežji kronometer," je bil vesel po novem velikem zmagoslavju. Primožu Rogliču se je poznala utrujenost od Vuelte in je ciljno črto prečkal kot 12. "Vse sem dal, kar sem imel. To je zagotovo," je povedal za nacionalno televizijo.

Slovenija je v nedeljo stiskala pesti za slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je imel kar nekaj težav na 46,1 kilometra dolgi trasi kronometra na svetovnem prvenstvu v Zürichu. Proga mu ni bila pisana na kožo, kot denimo tista na olimpijskih igrah v Tokiju, kjer je osvojil zlato odličje.

Čas je tokrat izgubljal tudi pri vožnji v klanec, kar je bil jasen pokazatelj, da je utrujenost po Vuelti, kjer je četrtič v karieri osvojil rdečo majico najboljšega, še prisotna. Že na ogledu proge je dal jasno vedeti, da bo kronometer zanj težak, noge pa prav tako niso bile takšne, kot si je želel. Na koncu je osvojil dvanajsto mesto, po nastopu pa je za slovensko nacionalno televizijo z nasmeškom na obrazu povedal sledeče: "Bolj sem pohitel do vas kot do cilja."

"Vse sem dal, kar sem imel. To je zagotovo."

"Vemo, kaj mi je pisano na kožo. Ne bomo iskali izgovorov. Takšna trasa, kot je bila, je bila. To moram vzeti v zakup. Na meni je, da dam vedno vse od sebe. To je bilo to za danes," je spregovoril o trasi, ki mu ni bila pisana na kožo in o svojem nastopu dodal: "Vse sem dal, kar sem imel. To je zagotovo. S tega vidika sem lahko zadovoljen in nasmejan. Rezultat je, kakršen je. Včasih si spredaj, včasih zadaj. Dal sem vse od sebe. Gremo dalje," je odgovoril na vprašanje, kako mu je bilo na progi in priznal tekmecem, ki so imeli tokrat močnejše noge.

Jasno mu je bilo, da mu trasa ni bila pisana na kožo, a ni iskal izgovorov. Foto: Guliverimage

Vuelta mu je jasno vzela svežino, ki je na tovrstnih kronometrih zelo pomembnega pomena. "Po pravici povedano sem še malce čutil utrujenost od Vuelte in se je bilo težko priganjati in dajati maksimum ves čas, kar je potrebno za kronometer. Cestna dirka je neka druga zgodba, nov izziv. Poskušali se bomo optimalno pripraviti," se je za konec navezal še na cestno preizkušnjo v Zürichu, ki bo na sporedu 29. septembra, Slovenija pa bo imela najmočnejšo zasedbo v vsej zgodovini in bo z njim ter Tadejem Pogačarjem napadala zlato medaljo in prestižno mavrično majico, ki jo prejme najboljši.

Drama Evenepoela tik pred štartom

Že pred začetkom dneva je bilo jasno, da je osrednja vloga favorita za zlato odličje pripadla Remcu Evenepoelu. Belgijec blesti na kolesu za posamično vožnjo na čas. Tekmece je deklasiral že na olimpijskih igrah v Parizu, najboljši je bil na svetovnem prvenstvu tudi lani, mojstrstvo pa ponovil v Zürichu.

Remco Evenepoel se je uspeha veselil z ženo Oumaïmi Rayane. Foto: Reuters

Štartal je kot zadnji, kar je pomenilo, da bo soj luči uperjen vanj vse do prihoda v cilj. Ko je bil na vseh merjenih čas najboljši in je imel prednost pred Italijanom Filippom Ganno, s katerim sta bila razred zase, je bilo jasno, da dirja proti novi zlati medalji.

A se je začelo z dramo. Tik pred štartom mu je zagodla veriga, ki se mu je snela. Ko je presedlal na rezervni kolo, mu je s prvega odpadel še merilec moči, ki je v današnjih časih v veliko pomoč kolesarjem.

"Vse je šlo na občutek. Verjetno najtežji kronometer."

Zanašati se je moral na lastne občutke in še enkrat več je pokazal, da je trenutno najboljši v vožnji na čas. Ganno, ki je v zaključku izkoriščal zavetrje za Rogličem, ki ga je dohitel in povsem na ciljni črti prehitel, je na koncu prehitel za sedem sekund. Italijanski uspeh je na tretjem mestu dopolnil Edoardo Affini, ki je evropskemu naslovu tako dodal bronasto odličje. Verjetno bi tretje mesto na koncu pripadlo Avstralcu Jayu Vinu, ki pa je padel, izgubil veliko časa in ves okrvavljen prikolesaril v cilj.

Zmagovalna trojka (od leve proti desni): Filippo Ganna, Remco Evenepoel in Edoardo Affini. Foto: Guliverimage

"Noro … Potreboval sem čas, da sem se spet dobro počutil. Ravno pravi čas. Veriga mi je padla dol minuto pred začetkom. Nato nisem imel merilca moči in je šlo vse na občutek. Na drugi klanec sem nekoliko pospešil. Brez merilca moči je bilo težko držati ritem v zadnjih petih kilometrih. Zelo dober rezultat mi je uspel," je v mednarodnem prenosu z zadovoljstvom razlagal Evenepoel.

"Počutil sem se dobro pred štartom. Na sredini klanca sem imel nekaj težav. Pri prvem spustu sem dobil spet kisik v noge. Težko je bilo, ker sem moral pritiskati. A nisem vedel natančno koliko lahko. Verjetno je bil to najtežji kronometer v karieri. A če želiš zmagati, moraš čutiti svoje telo," je o instinktu povedal še Belgijec.

Naslednjo nedeljo v lov po medaljo

Podobne težave je imel leta 2016 na Giru d'Italia tudi Roglič, ki je moral pred štartom zamenjati kronometer kolo, ki ni bilo v skladu s pravili. Po petih kilometrih mu je nato še odpadel merilec moči in preostanek kronometra je odpeljal na občutek. Končni izplen je bila zmaga, njegova prva na sloviti italijanski dirki.

Tadej Pogačar bo na cestni dirki veliko slovensko orožje za osvojitev medalje. Njegov veliki cilj je mavrična majica za najboljšega. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Najboljše kolesarje bomo na svetovnem prvenstvu videli vnovič na delu naslednjo nedeljo, ko bodo imeli pred seboj še cestno dirko v dolžini 273,9 kilometra, na katerih bodo morali prevoziti kar 4470 višinskih metrov. Jasno je, kakšen cilj ima slovenska reprezentanca, ki bo nastopila v sestavi Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Domen Novak, Matevž Govekar in Jaka Primožič. Selektor Uroš Murn izpostavlja, da je cilj medalja, skrita želja pa zlato odličje.

