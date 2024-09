Po zlatu na OI Grace Brown še svetovna prvakinja, Urška Žigart 17.

Sedemindvajsetletna Urška Žigart je dobro odpeljala današnji kronometer. Natanko 29,9 km dolgo traso je zmogla v času 42:22 minute. Za zmagovalko je zaostala 3:06 minute, moči pa je dobro razporedila v vseh treh delih proge med predelom Gossau in Zürichom. Žigart je bila pred tem v tej disciplini na SP najboljša pred dvema letoma v avstralskem Wollongongu, ko je bila 28., lani v Glasgowu pa je bila še mesto slabša.

"Moram reči, da je bil to dober dan. Začela sem malce bolj rezervirano, da pridem v ritem še pred vzponom, kjer sem začutila noge. Tam sem močna. Trener me je po radijski zvezi ves čas spodbujal, da sem zdaj na svojem terenu. Pritiskala sem na polno in čutila, da sem ujela dober dan tudi po spustu. Uživala sem v podpori z roba ceste," je dejala Žigartova.

Druga slovenska tekmovalka Eugenia Bujak, ki ne bo startala na cestni dirki, je bila s časom 43:06 na koncu 32., za zmagovalko pa je zaostala 3:50 minute. Bujak sicer še vedno drži najboljšo slovensko uvrstitev na kronometrih na SP z lanskim 12. mestom v Glasgowu.

Urška Žigart je bila 17. Foto: Guliverimage

"To je bil zelo zahteven kronometer. Na trasi je bilo vsega dovolj, tako klanca, tehničnih odsekov kot ravnine na koncu. Vedela sem, da bo težko. Nisem ravno tipična 'klančarka' in čutila sem, da sem mogoče malo preveč pritiskala na klanec. Vendar sem zadovoljna, dala sem vse od sebe, bila izmučena po vožnji, tako da ne bi mogla dati česa več od sebe," je Bujak povedala za RTV Slovenija.

V boju za zmago sta se udarili Vollering in Brown. Avstralka, tudi olimpijska prvakinja iz Pariza, je bolje začela, ter imela šest sekund naskoka na vrhu vzpona pred lansko zmagovalko dirke po Franciji. Do drugega vmesnega časa je Nizozemka nato pritisnila in vodila za devet sekund. V zadnjem delu trase je bila nato znova prepričljivo boljša olimpijska prvakinja, ki bo tako na najboljši možni način končala bogato kariero. Dvaintridesetletna Brown je bila zadnji dve leti na SP srebrna, tokrat pa je Avstraliji priborila sploh prvo zlato kolajno v zgodovini te discipline.

"Iskreno se mi zdi, da v zadnjih mesecih kar malo sanjam. Vsi ti visoki cilji so se zdeli zelo ambiciozni, ampak na cesti sem jih uresničila, kar je zelo 'kul'. Zagotovo so pomagale izkušnje z OI in tisti uspeh, ki mi je dal veliko samozavesti. V zadnjih kilometrih sem si govorila, da lahko postanem še svetovna prvakinja, kar mi je dalo dodatno moč do ciljne črte," je v izjavi za organizatorje dejala 32-letna Brown, ki je Vollering ugnala za 16 sekund.

V lovu na bronasto kolajno je imela največ moči Dygert, ki je največ časa izgubila v prvem delu. V zadnjih dveh je nekoliko pridobila, za zmagovalko zaostala 56 sekund ter s tem za devet sekund ugnala na koncu četrtouvrščeno Nemko Antonio Niedermaier. Ta je sicer prepričljivo ubranila naslov najboljše med mlajšimi članicami - do 23 let.