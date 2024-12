Če ne bo Tadej Pogačar, bo to orjaško presenečenje, prava senzacija

Danes bodo v Parizu podelili tradicionalne nagrade zlato kolo (Velo d'Or), izraziti favorit za to prestižno priznanje pa je slovenski as Tadej Pogačar, za katerim je zgodovinska sezona, v kateri je v 58 tekmovalnih dneh zbral osupljivih 25 zmag in šele kot tretji kolesar v zgodovini osvojil trojno krono z zmagami na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu. Med nominiranci je tudi Primož Roglič, oba slovenska zvezdnika pa sta to nagrado, ki jo od leta 1992 podeljuje francoska revija Velo, že prejela, Roglič leta 2020 in Pogačar leta 2021.

Tadej Pogačar je že četrto leto zapored končal kot najboljši kolesar na svetu na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) in izjemno presenečenje, prava senzacija bi bila, če ne bi danes v Parizu še drugič v karieri prejel tudi prestižne nagrade Velo d'Or. Za 26-letnim Gorenjcem je namreč zgodovinska sezona, v kateri je popolnoma zavladal kolesarskemu svetu in šele kot tretji kolesar v zgodovini osvojil tudi trojno krono.

Takšne prevlade ni bilo vse od Merckxa

Neuradni dosežek, ki vključuje zmage na Dirkah po Italiji, Franciji in na svetovnem prvenstvu, je pred Pogačarjem uspel le legendarnima dirkačema Eddyju Merckxu leta 1974 in Stephenu Rochu leta 1987. Ob tem je bil Pogačar letos najboljši še na dirkah po Kataloniji, Strade Bianche, VN Montreala, po Emiliji in na spomenikih Liege–Bastogne–Liege ter Lombardiji. Skupno je v 58 tekmovalnih dneh zbral kar 25 zmag in osvojil glavnino točk za svojo ekipo UAE Emirates. Takšne prevlade nismo videli vse od časov belgijskega kanibala Merckxa.

Sezono Primoža Rogliča so na žalost spet zaznamovali tudi padci. Foto: Reuters

Med desetimi nominiranci je letos tudi 34-letni Zasavec Primož Roglič, ki je v letu 2024 še četrtič v karieri slavil na Dirki po Španiji in bil najboljši še na Kriteriju po Dofineji. V dresu novega moštva Red Bull - BORA - hansgrohe je letos dosegel osem zmag, žal pa so njegovo sezono znova zaznamovali številni padci, zaradi enega od teh je poleti tudi še tretjič zapovrstjo predčasno sklenil Dirko po Franciji.

Z izjemnimi dosežki se lahko pohvalijo tudi preostali kandidati za zlato kolo.

Remco Evenepoel se je v Parizu vpisal v zgodovino. Foto: Guliverimage

Sploh Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), ki je v sredo prestal operacijo po nesrečnem torkovem padcu na treningu v Belgiji, v katerem si je zlomil rebro, lopatico in roko, utrpel kontuzijo pljuč in si izpahnil desno ključnico, je poleti v Parizu poskrbel za zgodovinski dosežek. Postal je šele prvi kolesar v zgodovini, ki je dobil dve zlati olimpijski medalji, zmagal je tako na cestni dirki kot na posamičnem kronometru. V vožnji na čas je bil najboljši tudi septembra na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Nizozemski superšampion Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je mavrični majici osvojil na svetovnih prvenstvih v ciklokrosu in disciplini gravel, zmagal je na dveh najtežjih spomenikih Pariz–Roubaix in Po Flandriji ter osvojil klasiko E3 Saxo. Eritrejec Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) piše zgodovino afriškega kolesarstva, letos je osvojil tudi prestižno zeleno majico najboljšega sprinterja na francoskem Touru, Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) je bil najboljši na enotedenski dirki Pariz–Nica, Švicar Marc Hirschi (UAE Emirates) na klasiki San Sebastian, Avstralec Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) drugi na svetovnem prvenstvu in Vuelti ter četrti na Giru, Belgijec Tim Merlier (Soudal - Quick-Step) pa je med drugim postal evropski prvak na cestni dirki v Limburgu.

Edini kolikor toliko izzval Pogačarja

Nihče od naštetih ne bi smel ogroziti Pogačarjeve zmage, niti lanski dobitnik zlatega kolesa ne. Jonas Vingegaard se je po grozljivem padcu na aprilski Dirki po Baskiji res junaško in proti vsem pričakovanjem vrnil na Tour de France ter tam edini kolikor toliko izzval Pogačarja. Po dveh slavjih na francoski pentlji pa se je moral letos zadovoljiti z drugim mestom. Vsem težavam navkljub je trdoživi danski zvezdnik osvojil tudi Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja ter slavil na Dirki po Poljski in v Gran Caminu, a se zdaj že odločno pripravlja na leto 2025, ko želi prekiniti Pogačarjevo prevlado.

Svetovna prvakinja Lotte Kopecky ima hudo konkurenco. Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci bo bolj napeto

V ženski kategoriji, kjer bodo zlato kolo podelili šele tretjič v zgodovini, je konkurenca veliko bolj raznolika, kandidirajo svetovna prvakinja Lotte Kopecky, olimpijska Kristen Faulkner, zmagovalka ženskega Gira Elisa Longo Borghini, Vuelte Demi Vollering in seveda Toura Katarzyna Niewiadoma. Ob teh še najboljša sprinterka sezone Lorena Wiebes ter svetovna in olimpijska prvakinja v vožnji na čas Grace Brown.

V spomin na Gina

Na prireditvi bodo podelili tudi nagrado, ki nosi ime lani tragično umrlega švicarskega kolesarja Gina Mäderja. Ta bo šla v roke športnici, športniku ali organizaciji, ki je pustila največji družben pečat. S tem se bodo primerno poklonili tudi Švicarju, ki je življenje izgubil po padcu na domači dirki leta 2023, saj je bil sam predan okoljevarstvenik.