V torek smo poročali o hujši nesreči Remca Evenepoela, ki se je na trgu Kerkplein v Oetingenu v provinci Vlaams-Brabant peljal mimo poštnega vozila, ko je voznica tega nenadoma odprla vrata, in trk je bil neizbežen. Po hitri oskrbi so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je sledila operacija.

Danes se je Remco prvič oglasil iz bolnišnice in sprva na družbenem omrežju zapisal sledeče: "Po strašljivi nesreči na včerajšnjem treningu sem bil ponoči operiran, operacija pa je bila uspešna. Z zlomljenim rebrom, lopatico, roko, kontuzijo pljuč in izpahnjeno desno ključnico, pri kateri so se pretrgale vse okoliške vezi, me čaka dolga pot okrevanja. A sem popolnoma osredotočen na rehabilitacijo in odločen, da se vrnem močnejši, korak za korakom."

"Zelo sem hvaležen za vso pomoč in podporo, ki sem jo prejel v zadnjih 24 urah. Od reševalnih služb, sosedov, ki so mi pomagali v prvih trenutkih, medicinskih ekip v Anderlechtu in Herentalsu ter našega klubskega zdravnika Phila Jansena. Posebna zahvala gre tudi moji ženi, moji družini, ki mi stoji ob strani v teh težkih trenutkih, in vsem za spodbudna sporočila. Prav tako želim izraziti podporo ženski, ki je bila vpletena v nesrečo," je sklenil Belgijec, ki ga očitno čaka daljše rehabilitacijsko obdobje.

