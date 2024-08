"Če bi dirkali zaradi statistike, bi Tadej Pogačar vozil na Vuelti"

Dve dirki v Kanadi (13. in 15. 9.), svetovno prvenstvo (29. 9.), Lombardija (12. 10.) in italijanske klasike (5. in 8. 10.). To je program Tadeja Pogačarja v drugem delu sezone, ki ga je v izjavi za spletni portal Velo potrdil športni direktor ekipe UAE Emirates Joxean Fernández Matxin.

Pogačar je letos že večkrat poudaril, da je njegov glavni cilj sezone svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici, kjer bo 29. septembra skušal osvojiti naslov svetovnega prvaka, kar bi mu prineslo mavrično majico, ki jo ima svetovni prvak čast nositi vso sezono.

Naslov svetovnega prvaka bo branil Mathieu van der Poel. Foto: Guliverimage

V lovu na zgodovinski trojček

Če bi mu to uspelo, bi 25-letni slovenski šampion vstopil v elitno druščino kolesarjev, ki so v eni sezoni osvojili trojček posebne vrste – zmago na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu. Za zdaj sta v njej samo dva kolesarja, in sicer Belgijec Eddy Merckx, ki mu je to uspelo leta 1974, in Irec Stephen Roche, ki je dosežek belgijske legende ponovil leta 1987 (v obeh primerih je bilo svetovno prvenstvo na sporedu štiri do šest tednov po Touru, letos pa je ta razmik daljši od dveh mesecev), medtem ko je v ženski konkurenci elitni krog še ožji in je v njem samo ena kolesarka, in sicer Nizozemka Annemiek Van Vleuten, ki ji je to uspelo leta 2022.

Vendar Matxin poudarja, da Pogačar ne dirka zato, da bi se vpisal v zgodovino ali da bi si zagotovil status kolesarskega GOAT (The Greatest of All Time). "Ne žene nas zgodovina, kajti če bi dirkali zaradi statistike in bi poslušali vse, kar ljudje govorijo in s kom nas primerjajo, bi Tadej v tem trenutku dirkal na Vuelti," je dejal Matxin in opozoril, da so pri odločitvi, da Pogi ne nastopi na Vuelti, čeprav so mnogi prepričani, da bi zmagal tudi na tej španski tritedenski preizkušnji, in torej v žep pospravil zmago na vseh treh Grand Tourih v eni sezoni, kar ni uspelo še nobenemu kolesarju, gledali na širšo sliko.

Sprejem za Tadeja Pogačarja v Ljubljani Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Če bi Pogačarja poslali še na Vuelto, ne bi razmišljali o njegovi prihodnosti

"Če bi ga poslali na tri grand toure v enem letu, bi to pomenilo, da ne razmišljamo o njegovi prihodnosti. Če se samo ozremo v prihodnjo sezono in če bo spet nastopil na Touru, kar pa ni še potrjeno, bi to pomenilo, da bi v nekaj več kot letu dni dirkal na kar štirih tritedenskih dirkah. To pa nima nobenega smisla," je bil jasen Španec, ki pa ni želel potrditi govoric, da bo Pogačar prihodnje leto ciljal na dvojček Tour in Vuelta.

"Za kaj takega je še prezgodaj," je dejal. "Najprej moramo videti, kako bo opravil z jesenskim delom sezone, potem pa se pogovoriti z vsemi in pripraviti načrt za prihodnjo sezono."

Pester september in oktober

Matxin je potrdil še, da se Pogačar na dirke vrača sredi septembra, kar je skoraj dva meseca po zadnji etapi Toura. Formo bo najprej stestiral na Veliki nagradi Quebeca (13. 9.) in Montreala (15. 9.), nato pa ga 29. septembra čaka svetovno prvenstvo, oktobra pa še tri italijanske klasike. Cilj je četrta zmaga na Lombardiji, zadnjem spomeniku sezone. Če bi mu to uspelo, bi se izenačil z Italijanom Alfredom Bindo, medtem ko je legendarni Fausto Coppi na Lombardiji zmagal kar petkrat.

Tudi ob tem je Matxin zgolj zamahnil z roko in še enkrat poudaril, da niti Pogačar niti preostali kolesarji ekipe UAE, ne dirkajo zato, da bi podirali zgodovinske mejnike in krepili svojo statistiko, ampak jih enostavno žene želja po zmagi.

