Bo lahko na Touru pomagal Rogliču, kot si bo naš šampion želel?

Wout Van Aert in Primož Roglič sta zeleno in rumeno majico osvojila že na letošnji dirki Pariz - Nica. To želijo pri Jumbo-Vismi ponoviti še na Touru. Foto: Guliverimage

"Na Tour gremo po rumeno in zeleno majico," je s priprav v Španiji sporočil belgijski kolesarski as Wout Van Aert, moštveni kolega našega šampiona Primoža Rogliča pri nizozemskem moštvu Jumbo-Visma. Van Aert se bo torej na največji dirki leta boril za svoje cilje, kaj pa to pomeni za Rogliča in njegov napad na rumeno majico?

"Moj cilj na Touru je zelena majica," je Wout Van Aert povedal za časnik Het Laatste Nieuws na višinskih pripravah v Sierri Nevadi v Španiji in razkril, da se na teh zato tudi ni posvečal treningom v klanec. Njegova vloga na Touru bo letos drugačna, še pravi: "Prej sem dirkal za ekipo in le tu pa tam dobil priložnost za lovljenje svojih ciljev, zdaj pa se bom lahko povsem osredotočil na lovljenje zelene majice, kar pa pomeni vsakodnevno delo na tem. Točke bom moral zbirati tudi na letečih ciljih, kar je novost. V gorskih etapah pa bom najbrž potreboval nekaj počitka. Bo nekoliko drugače, ampak bolj, ko se bo dirka bližala koncu, bolj bom na voljo za pomoč kolegom."

Roglič na Touru ne bo edini kapetan

Jumbo-Visma gre torej na letošnjo Dirko po Franciji (od 1. do 24. julija) z dvema ciljema, osvojiti zeleno majico najboljšega po točkah in s Primožem Rogličem spet napasti rumeno. "Imamo zelo dobre možnosti za to, v ekipi imamo tudi Vingegaarda, ki je bil lani presenetljivo drugi na Touru. Je še zelo mlad in napreduje iz dneva v dan. Vsekakor imamo dobre možnosti, zato gremo na rumeno in zeleno."

Dve orožji za napad na rumeno: Roglič in Jonas Vingegaard. Foto: Guliverimage

Močna nizozemska ekipa tako stavi na več adutov, ne bo se popolnoma podredila Rogliču in njegovemu boju za skupno zmago, kar je za 32-letnega Kisovčana lahko dobro ali slabo. Na Touru pa ne bo edini kapetan, saj si bo to vlogo delil z mladim Dancem Jonasom Vingegaardom, s tem pa se bosta oba znebila nekaj bremena. Vsega pritiska glede pričakovanj tako ne bo nosil en sam kolesar, in to je lahko prednost. A razpršenost ciljev ter delitev kapetanske vloge pomeni tudi, da Roglič na nevarnih ravninskih etapah ob sebi ne bo imel celotne ekipe Jumbo-Visma.

Generalka na Kriteriju po Dofineji

Del moštva bo na voljo Van Aertu, del Vingegaardu ... Kaj to pomeni za Rogliča, pa bomo videli. Določene taktične zamisli pa bodo Jumbovci lahko preverili že naslednji teden na Kriteriju po Dofineji (od 5. do 12. junija), kamor potujejo z ekipo, ki bo nato dirkala tudi na Touru. Osemdnevna dirka bo odlično ogrevanje za Tour, Roglič pa ima s to dirko še neporavnane račune. Leta 2020 je bil na dobri poti, da jo dobi, a je padel v četrti etapi in v peti nato ni štartal. Tistega leta je na Touru skupno zmago izgubil predzadnjo etapo, ko mu je rumeno majico na kronometru slekel Tadej Pogačar.

Letos v Dofinejo Jumbo-Visma pošilja Rogliča, Van Aerta in Vingegaarda, pa Francoza Cristopha Laporta, Belgijca Tiesja Benoota, Nizozemca Stevena Kruijswijka in Avstralca Rohana Dennisa. Celotna ekipa še ni določena, a ti so bolj ali manj potrjeni. Ekipa je dobro uravnotežena, Van Aert in Cristophe bosta nevarna v hribovitih etapah in ciljnih sprintih, Dennis in Roglič bosta aduta na posamičnem kronometru, v hribih pa bosta Rogliču in Vingegaardu v pomoč Kruijswijk in Benoot.

