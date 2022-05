V iskanju mladega Pogačarja, Rogliča, Mohoriča ...

Priprave za kolesarsko dirko Po Sloveniji so v polnem teku, nič manj aktivni niso organizatorji otroške različice Kids Tour of Slovenia , ki se bo začela konec junija. Dirka bo prvič imela štiri etape ter bo ena večjih in najzahtevnejših tovrstnih dirk v tem delu Evrope.

Včasih dirka Po Dolenjski, ki jo je Kolesarski klub Adria Mobil organiziral za otroke vseh starostnih kategorij v letih 2018 in 2019, je bila lani prvič izpeljana z novim imenom Kids Tour of Slovenia. Dirka je dobila novo ime zaradi mednarodnega značaja ter čedalje večje veljave in števila prijavljenih tekmovalcev, saj se bo na njej pomerilo več kot 300 otrok iz več držav. Glede na to, da so konec julija igre mladih EYOF na Slovaškem, je dirka kot nalašč za pripravo tekmovalcev na igre, zato organizatorji pričakujejo še več tujih ekip kot lani.

Dirka Kids Tour of Slovenia bo potekala od 30. junija do 3. julija 2022 po naslednjem programu:

-1. etapa 30. 6. 2022: Podturn-Baza 20,

- 2. etapa 1. 7. 2022: Kostanjevica na Krki,

- 3. etapa 2. 7. 2022: Škocjan,

- 4. etapa 3. 7. 2022: Novo mesto.

Otroci se bodo pomerili v štirih starostnih kategorijah med fanti in dekleti, in sicer v kategorijah do 13, 14, 15 in 17 let.