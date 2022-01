Bernal dobro okreva, njegova mati si je oddahnila: Kot bi se sin še enkrat rodil

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal po hudi nesreči na treningu v Bogoti v bolnišnici lepo okreva. Prestal je že nekaj operacij, vse so bile uspešne, tudi najzahtevnejša, v kateri so kirurgi stabilizirali njegova poškodovana vretenca. Bernal se je že oglasil svojemu agentu, v bolnišnici pa so ga obiskali svojci, med njimi njegova mati Marina Flor Gomez.

"Moja sreča je primerljiva s tisto izpred 25 let, saj se počutim, kot da se je moj sin še enkrat rodil," je po obisku sina v bolnišnici na Instagramu objavila Marina Flor Gomez. Njeno veselje je posledica odličnih novic o napredku Egana Bernala. Ta je po ponedeljkovi nesreči na treningu, v kateri je po trčenju v avtobus utrpel številne zlome, sesedla pljuča in poškodbo hrbtenice, še vedno na intenzivni negi, a je po nekaj uspešnih operacijah njegovo stanje stabilno, poroča Cyclingnews.

Bernala je v bolnišnici obiskala njegova mama Marina Flor Gomez. Foto: Guliverimage

Agenta spraševal o Pantaniju

Kot poroča italijanska Gazzetta dello Sport, se je Bernal po telefonu že javil svojemu agentu Giuseppeju Acquadru. "Povedal mi je, da ga zelo boli, jaz pa sem mu rekel, da ga morda obiščem v bolnišnici. Odgovoril mi je, da morda on pride v Evropo," je povedal agent. Kot tudi to, da ga je Bernal spraševal o Marcu Pantaniju, italijanski kolesarski legendi in velikem vzorniku, s katerim si delita datum rojstva, 13. januar. "Spomnil sem ga, da je Pantani po svoji nesreči (leta 1995 je na dirki Milano–Torino čelno trčil v nasproti vozeči avtomobil in utrpel poškodbe, zaradi katerih je bila ogrožena njegova kariera, op. p.) osvojil Giro in Tour," je Gazzetti še izdal Acquadro.

Pred univerzitetno bolnišnico Sabana v Bogoti taborijo novinarji. Foto: Guliverimage

Dobro se odziva na zdravljenje

Zdravniki univerzitetne bolnišnice Sabana v Bogoti poročajo o dobrem napredku. "Nazadnje smo se osredotočali na blaženje bolečin in z novimi diagnostičnimi slikami nadzorovali stanje. Lahko potrdimo odlične rezultate operacije na hrbtenici, tudi pljuča so se zadovoljivo razširila," so sporočili iz bolnišnice. Bernal ni več intubiran, je pri zavesti in komunicira z okolico, prav tako ima gibljive vse štiri okončine, so še obvestili, kot poroča Cyclingweekly.

Za zdaj še ni jasno, kako in kako dolgo bo trajalo nadaljnje zdravljenje, vsekakor pa Bernala čaka dolga pot vračanja na kolo. Njegova sezona je zagotovo izgubljena, vse pa kaže, da kariera ni.

Foto: Guliverimage

Voznik avtobusa ni ničesar storil narobe

Voznik avtobusa, ki je z ustavitvijo vozila ob cesti presenetil Bernala na treningu, kolesar je v ustavljeno vozilo treščil s kakšnimi 60 kilometri na uro, ni kršil nobenih zakonov, pa so sporočili policisti iz Bogote. Bernal preprosto ni opazil avtobusa, ki je ustavil skladno s pravili. "Z voznikovimi dokumenti je bilo vse v redu, po zakonu pa je imel tudi pravico ustaviti ob cesti, da iz avtobusa izpusti potnike," je lokalnim medijem povedal polkovnik Juan Carlos Castro.

Preberite še: