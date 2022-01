Pogačar z mislimi pri nesrečnem Bernalu

Nesreča kolumbijskega kolesarja Egana Bernala odmeva v kolesarskem svetu. Zvezdniki tega športa so pretreseni ob tem, kar se mu je zgodilo, in mu želijo čim hitrejše okrevanje. Med njimi so tudi Tadej Pogačar, Chris Froome, Peter Sagan ...

Član Ineos Grenadiers Egan Bernal se je v zadnjem obdobju na novo sezono in prvo dirko Tour de la Provence pripravljal v domovini. Na treningu se je pripetila nesreča, zaradi katere je vsem zastal dih. Bernal se je namreč zaletel v ustavljajoči se avtobus, ta naj bi na nepravem mestu pobral potnika ob cesti.

Po trku so ga prepeljali v bolnišnico v Chii, kjer imajo najboljše zdravnike in travmatologe v državi. Opravili so več operacij zaradi zloma stegnenice, pogačice, zlomljenih reber, sesedanja pljuč in hrbtenice. Operacija zadnje je bila zapletena, a uspešna. Bernal je še vedno na intenzivnem oddelku in priključen na aparate. Upajo, da ga bodo počasi lahko zbudili iz umetne kome, da bo lahko začel zdravljenje.

Kolesarski svet misli nanj, kar so javno prav tako pokazali na družbenih omrežjih. Oglasil se je tudi Tadej Pogačar: "Drži se, prvak!"

"Eganu pošiljam najtoplejše želje za čimprejšnje okrevanje. Egan, veselim se, da se boš vrnil močnejši kot kdajkoli prej in da bom s tabo delil cesto, kjerkoli bova dirkala," je zapisal slovaški specialist za šprinte Peter Sagan.

"Moje misli so pri Eganu in njegovi družini," so bile besede prvaka Chrisa Frooma, ki je bil pred dvema letoma in pol v podobnem položaju, potem ko je ob spustu pri hitrosti 65 km/h grdo padel in dobil številne poškodbe.

I'm sending @Eganbernal my warmest wishes for a speedy recovery. Egan, I look forward to seeing you bounce back stronger than ever and sharing the road with you wherever we race! — Peter Sagan (@petosagan) January 25, 2022

Egan, I wish you all the strength and motivation for a speedy recovery, you will come back stronger Champ! 👊🏻❤️



Egan, te deseo toda la fuerza y motivación para una pronta recuperación, volverás más fuerte campeón! 👊🏻❤️ pic.twitter.com/mpKQLKR77B — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) January 25, 2022

My thoughts are with Egan and his family today ❤️ pic.twitter.com/cbJ0YeJzfq — Chris Froome (@chrisfroome) January 25, 2022

Mucho ánimo y pronta recuperación para un valiente y un campeón como @Eganbernal. Un fuerte abrazo desde España, te esperamos pronto en las carreras. — alejandro valverde (@alejanvalverde) January 24, 2022

Nuestra profesión es de muchos riesgos, pronta recuperación @Eganbernal 🙏🙏🙏 — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) January 24, 2022

Esperamos que vuelas pronto. Ahora estás en una carrera que vas a salir victorioso #fuerzaegan 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/7uLjznvhmA — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) January 24, 2022