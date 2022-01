Po več operacijah na intenzivni negi

V kolesarskem svetu odmeva huda nesreča kolumbijskega kolesarja Egana Bernala, ki je trčil v avtobus in ob tem utrpel številne poškodbe zgornjega in spodnjega dela telesa. Po več operacijah je trenutno na 72-urnem opazovanju na intenzivni negi.

Nesreča nikoli ne počiva, v kolesarskem svetu pa je bojazen pred neljubimi dogodki še toliko večja. Profesionalni kolesarji namreč na vso moč trenirajo po cestah, na katerih je veliko prevoznih sredstev. Nič drugače ni bilo v primeru nesreče kolumbijskega kolesarja Egana Bernala.

Skupaj z ekipo Ineos Grenadiers se je pripravljal v domovini za Tour de la Provence, ki se bo začel čez dva tedna. Skupaj z moštvenimi kolegi je na kolumbijskih cestah treniral kronometer, v katerem kolesarji iz tega dela sveta ne blestijo, saj nimajo najboljših pogojev. V ta namen so v zadnjem obdobju več pozornosti namenili treningu na velodromih v Evropi, preizkušajo pa se tudi na cestah.

Na letošnji Dirki po Franciji bosta dva posamična kronometra, na španski Vuelti ekipni in posamični. In če želi biti kolesar, kot je Bernal, na vrhu, je jasno, da mora posvetiti veliko pozornosti tudi vožnji na čas, saj bo drugače v primerjavi s konkurenco izgubil veliko časa.

Egan Bernal je imel v ponedeljek nesrečo, v kateri se je zaletel v avtobus. Poškodbe so bile hude, prestal je že več operacij. Foto: Guliverimage

Za trening so si kolesarji britanske ekipe izbrali cesto v okolici glavnega mesta Bogote. Nesreča se je zgodila ob vožnji od Zipaquire do Bogote, natančneje v Gachancipi. Bernal je z veliko hitrostjo priletel v avtobus, ki je pobiral potnika ob cesti. Po nekaterih informacijah na nepravem mestu.

Številne poškodbe, prestal več operacij

Ekipa naj bi trenirala kronometer in pri takšni vožnji kolesarji veliko pozornosti posvečajo sami drži na kolesu. Da bi bili čim bolj aerodinamični, velikokrat nekaj sekund gledajo tudi navzdol. Tudi drža rok je drugačna kot pri navadni vožnji, zato je težje manevrirati, če se zgodi kaj nepričakovanega. Hitrost, ko so zagledali ustavljajoči se avtobus, naj bi znašala več kot 50 kilometrov na uro. Le Bernalu se ni uspelo izogniti. Čeprav je pritisnil na zavoro in nekoliko zmanjšal hitrost, se udarcu v zadek avtobusa ni mogel izogniti.

Dura caída de Egan Bernal con bus en Gachancipá: https://t.co/7SR93ntZp1 pic.twitter.com/ymTZRP7oh9 — Espectador Deportes (@DeportesEE) January 24, 2022

Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico v Chii, kjer so najboljši zdravniki in travmatologi v državi. Potrebnih je bilo več operacij. Pri zadnjih so operirali hernijo diska in naredili poseg na šestih vratnih vretencih. Kot je razvidno iz zdravniškega poročila, je bila ob tem nedotaknjena nevrološka celovitost. Prihodnjih 72 ur bo moral Bernal ostati na intenzivni negi, kjer bodo spremljali njegovo okrevanje po operacijah.

Pri drugem od treh poročil so iz bolnišnice sporočili, da je bil Bernal podrvežen operacijam zaradi zlomljene stegnenice, odprtega zloma pogačice na kolenu in težavah na pljučih. Za odgovor na vprašanje, kaj to pomeni za njegov letošnji tekmovalni program, je še prezgodaj. Številni kolesarji so se že odzvali na njegovo nesrečo in mu želijo čim hitrejše okrevanje.