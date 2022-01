Bernal trčil v avtobus, poškodovan v bolnišnico

Zmagovalca dirke po Franciji iz leta 2019 in lani po Italiji Egana Bernala so po nesreči prepeljali v bolnišnico, so sporočili iz njegove ekipe Ineos. Petindvajsetletni Kolumbijec je bil po nesreči pri zavesti. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Utrpel naj bi le manjše poškodbe. Španska Marca pa piše, da naj bi si zlomil pogačico in stegnenico. A to so neuradni podatki. Po podatkih kolumbijske policije se je 25-letnik zaletel v avtobus, ki je ustavil tik pred njim, da bi odložil potnike.

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.



We will provide a further update on Egan's condition in due course.