Avtorji:
Pe. M., STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
19.28

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

kolesarstvo Isaac Del Toro

Četrtek, 9. 10. 2025, 19.28

1 ura, 3 minute

109. dirka po Piemontu

Isaac Del Toro slavil na generalki za zadnji letošnji "spomenik"

Avtorji:
Pe. M., STA

Isaac del Toro | Isaac del Toro je do zmage prišel na Pogačarjev način, po zaslugi samostojnega napada na zadnjem od štirih težjih vzponov. | Foto Guliverimage

Isaac del Toro je do zmage prišel na Pogačarjev način, po zaslugi samostojnega napada na zadnjem od štirih težjih vzponov.

Foto: Guliverimage

Kolesarska ekipa UAE Emirates nadaljuje letošnjo prevlado. Mehičan Isaac Del Toro je namreč zmagal na 109. dirki po Piemontu, generalki za sobotni zadnji letošnji "spomenik", dirko po Lombardiji.

Enaindvajsetletni moštveni kolega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja je na zahtevni progi za 40 sekund prehitel še lani ekipnega kolega, Švicarja Marca Hirschija (Tudor), tretje mesto je zasedel Bauke Mollema (Lidl-Trek), Nizozemec je zaostal še štiri sekunde več.

Za Mehičana je to 15. zmaga v sezoni, šesta jesenska v Italiji, osma letošnja v tej državi, njegova ekipa pa je še popravila rekord v številu zmag v sezoni, zdaj je že pri številki 92.

Del Toro je do zmage prišel na Pogačarjev način, po zaslugi samostojnega napada na zadnjem od štirih težjih vzponov, zadnjih 18 kilometrov je prevozil sam.

"Dal sem čisto vse od sebe, tvegal sem. Na najstrmejših delih zadnjega vzpona sem imel občutek, da bom eksplodiral," je po zmagi dejal Del Toro, ki se bo že čez dva dneva prelevil v pomočnika, Pogačarju bo pomagal v lovu na peto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji.

Na dirki so nastopili tudi štirje Slovenci. Najbolj se je izkazal Jan Tratnik, ki je bil v begu, na začetku zadnjega vzpona je v ospredju ostal še z dvema kolesarjema, nato pa popustil. Zasedel je 45. mesto, za zmagovalcem je zaostal tri minute in 21 sekund.

Gal Glivar je bil 52. (+4:19), Domen Novak in Matej Mohorič sta odstopila.

Sportal Nepremišljeno in primitivno! Navijači ogrožali Pogačarja. #video
Trška gora, Dirka po Sloveniji 2025
Sportal Pri Uci uslišal željo organizatorjev slovenske pentlje
Primož Roglič
Sportal Nekaj posebnega: Rogliču proti Pogačarju, a brez ekipe in brez taktike
Carlos Sainz Tadej Pogačar thumb
Sportal Kakšne besede zvezdnika formule 1 o Pogačarju!
Israel - Premier Tech, propalestinski protestniki
Sportal Zaradi strahu pred novimi izgredi ne bodo nastopili na Dirki po Lombardiji
