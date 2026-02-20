Kot prvi v ogenj Kanadčani in branilci naslova

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju bosta znana finalista. Ob 16.40 se bosta v prvem polfinalu pomerili Kanada in branilka naslova Finska. Kanadčani so v četrtfinalu ostali brez poškodovanega kapetana Sidneyja Crosbyja, za katerega je selektor Jon Cooper v četrtek dejal, da še ni povsem odpisan za nadaljevanje olimpijske zgodbe v Milanu. Zvečer sledi še obračun Američanov in Slovakov.

Kanadčani so v četrtfinalu v podaljšku izločili Češko, Finci pa so se v zadnjih minutah rednega dela rešili proti Švicarjem, izsilili podaljšek in prav tako napredovali po golu v podaljšku.

Slovaki so v polfinale kot edini napredovali z zmago po rednem delu tekme. Foto: Reuters

Tudi Američani so si polfinalno vstopnico priborili šele v podaljšku, v katerem so končali olimpijsko pot Švedov. Večerni tekmec ZDA, Slovaška, je v četrtfinalu edini zmagal že po rednem delu – bronasti z zadnjih iger Slovaki so s 6:2 odpravili Nemce.

Tekma za tretje mesto bo v soboto, finale pa v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – polfinale:

Petek, 20. februar

