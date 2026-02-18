Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
18. 2. 2026,
7.42

hokej zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 olimpijski hokejski turnir

Sreda, 18. 2. 2026, 7.42

ZOI, Milano, hokejski turnir, četrtfinale (m)

Kdo bo ostal v boju za odličje?

Avtor:
Pe. M.

Kanada hokej | Kanadčani se bodo za polfinale pomerili s Čehi. | Foto Reuters

Kanadčani se bodo za polfinale pomerili s Čehi.

Foto: Reuters

Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu bodo danes znani polfinalisti. Kot prvi bosta na led stopili reprezentanci Slovaške in Nemčije (12.10), ob 16.40 sledi obračun Kanade in Češke, ob 18.10 si bodo nasproti stali branilci naslova Finci in Švicarji, za zadnjo polfinalno vstopnico pa se bodo ob 21.10 pomerili Američani in Švedi.

Švedska Latvija
Sportal Med najboljših osem še Švica, Nemčija, Češka in Švedska

Dan po kvalifikacijah za četrtfinale se nadaljuje olimpijski hokejski turnir. Kanada, Slovaška, ZDA in Finska so si vstopnico zagotovile že po predtekmovanju, preostale štiri reprezentance so si jih v dodatnem boju. Nemci so izločili Francoze, Švicarji gostitelje Italijane, Čehi Dance, Švedi pa Latvijce.

Četrtfinalni spored bodo odprli Slovaki in Nemci, sledi tekma favoritov za zlato Kanadčanov in Čehov, branilcem naslova Fincem bodo nasproti stali Švicarji, Američanom pa Švedi.

Polfinale bo v petek, tekma za bron v soboto, finale pa v nedeljo.

Hokej na ledu, moški – četrtfinale:

Sreda, 18. februar

