17-letna japonska umetnostna drsalka najboljša v kratkem programu

Umetnostne drsalke so boj za olimpijska odličja začele z današnjim kratkim programom. Najbolje se je odrezala Japonka Ami Nakai, sledita ji rojakinja Kaori Sakamoto in Američanka Alysa Liu.

Sodniki so 17-letni Japonki Ami Nakai v kratkem programu prisodili oceno 78,71 točke. Kaori Sakamoto, za katero so to tretje olimpijske igre in velja za favoritinjo za zlato, je za svoj nastop prejela 77,23 točke, Alysa Liu pa 76,59 točke.

Nakai je navdušila s trojnim akslom in igrivim programom, ki ga je izvedla na glasbo iz filma La Strada.

Foto: Reuters

Razočaranje je doživela trikratna ameriška prvakinja Amber Glenn. Potem ko je uspešno izvedla svoj najtežji element, trojni aksel, je naredila napako, kar ji je močno poslabšalo oceno in je kratki program končala na 13. mestu.

Prosti program, po katerem bodo znane končne uvrstitve in podeljene medalje, bo v četrtek. To bo zadnje tekmovanje v umetnostnem drsanju na letošnjih zimskih olimpijskih igrah.