Izjemna prevlada Nemcev v bobu dvosedu

Nemški tekmovalci v bobu so v današnjem tekmovanju dvosedov na olimpijskih igrah v Cortini zasenčili celotno konkurenco, saj so dosegli trojno zmago. Zlato sta prepričljivo osvojila Johannes Lochner in Georg Fleischhauer.

Nemca Johannes Lochner in Georg Fleischhauer sta zmagala s časom 3:39,60. Drugouvrščena Francesco Friedrich in Alexander Schüller sta zaostala 1,34 sekunde, tretjeuvrščena Adam Ammour in Alexander Schaller pa 1,82 sekunde.

Lochner je na olimpijskih igrah pred štirimi leti v Pekingu osvojil srebro. Friedrich, ki je danes osvojil srebro, pa je zmagal v bobu dvosedu in štirisedu na olimpijskih igrah v Pyeongchangu leta 2018 in v Pekingu leta 2022, kar je dvojni dosežek, ki ga še nihče ni dosegel. Preostali prejemniki medalj so bili danes prvič na olimpijskih stopničkah v bobu dvosedu.

Nemci Foto: Reuters

Drugič v zgodovini iger se je zgodilo, da so prva tri mesta v tekmovanju v bobu zasedle posadke iz iste države. Prvič se je to zgodilo v isti disciplini na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ko so prva tri mesta prav tako osvojili Nemci.