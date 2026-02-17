Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
17. 2. 2026,
22.37

Georg Fleischhauer Johannes Lochner bob dvosed bob Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026

Torek, 17. 2. 2026, 22.37

1 ura, 23 minut

ZOI 2026, bob dvosed

Izjemna prevlada Nemcev v bobu dvosedu

STA

Bob Dvosed | Johannes Lochner in Georg Fleischhauer sta olimpijska prvaka. | Foto Reuters

Johannes Lochner in Georg Fleischhauer sta olimpijska prvaka.

Foto: Reuters

Nemški tekmovalci v bobu so v današnjem tekmovanju dvosedov na olimpijskih igrah v Cortini zasenčili celotno konkurenco, saj so dosegli trojno zmago. Zlato sta prepričljivo osvojila Johannes Lochner in Georg Fleischhauer.

Nemca Johannes Lochner in Georg Fleischhauer sta zmagala s časom 3:39,60. Drugouvrščena Francesco Friedrich in Alexander Schüller sta zaostala 1,34 sekunde, tretjeuvrščena Adam Ammour in Alexander Schaller pa 1,82 sekunde.

Lochner je na olimpijskih igrah pred štirimi leti v Pekingu osvojil srebro. Friedrich, ki je danes osvojil srebro, pa je zmagal v bobu dvosedu in štirisedu na olimpijskih igrah v Pyeongchangu leta 2018 in v Pekingu leta 2022, kar je dvojni dosežek, ki ga še nihče ni dosegel. Preostali prejemniki medalj so bili danes prvič na olimpijskih stopničkah v bobu dvosedu.

Nemci | Foto: Reuters Nemci Foto: Reuters

Drugič v zgodovini iger se je zgodilo, da so prva tri mesta v tekmovanju v bobu zasedle posadke iz iste države. Prvič se je to zgodilo v isti disciplini na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ko so prva tri mesta prav tako osvojili Nemci.

Bob, dvosed, moški:

ZLATO:  Johannes Lochner/Georg Fleischhauer (Nemčija)
SREBRO: Francesco Friedrich/Alexander Schüller (Nemčija)
BRON:   Adam Ammour/Alexander Schaller (Nemčija)

Georg Fleischhauer Johannes Lochner bob dvosed bob Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano ZOI 2026
