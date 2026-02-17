Torek, 17. 2. 2026, 22.37
1 ura, 23 minut
ZOI 2026, bob dvosed
Izjemna prevlada Nemcev v bobu dvosedu
Nemški tekmovalci v bobu so v današnjem tekmovanju dvosedov na olimpijskih igrah v Cortini zasenčili celotno konkurenco, saj so dosegli trojno zmago. Zlato sta prepričljivo osvojila Johannes Lochner in Georg Fleischhauer.
Nemca Johannes Lochner in Georg Fleischhauer sta zmagala s časom 3:39,60. Drugouvrščena Francesco Friedrich in Alexander Schüller sta zaostala 1,34 sekunde, tretjeuvrščena Adam Ammour in Alexander Schaller pa 1,82 sekunde.
Lochner je na olimpijskih igrah pred štirimi leti v Pekingu osvojil srebro. Friedrich, ki je danes osvojil srebro, pa je zmagal v bobu dvosedu in štirisedu na olimpijskih igrah v Pyeongchangu leta 2018 in v Pekingu leta 2022, kar je dvojni dosežek, ki ga še nihče ni dosegel. Preostali prejemniki medalj so bili danes prvič na olimpijskih stopničkah v bobu dvosedu.
Nemci
Drugič v zgodovini iger se je zgodilo, da so prva tri mesta v tekmovanju v bobu zasedle posadke iz iste države. Prvič se je to zgodilo v isti disciplini na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ko so prva tri mesta prav tako osvojili Nemci.
Bob, dvosed, moški:
ZLATO: Johannes Lochner/Georg Fleischhauer (Nemčija)
SREBRO: Francesco Friedrich/Alexander Schüller (Nemčija)
BRON: Adam Ammour/Alexander Schaller (Nemčija)