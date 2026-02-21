V pričakovanju finala še bitka za bron

Na moškem hokejskem olimpijskem turnirju v Milanu sta preostali le še zadnji dejanji. Prvo bo ob 20.40, ko si bosta na tekmi za tretje mesto nasproti stali zmagovalka izpred štirih let Finska in bronasta z zadnjih OI Slovaška. Finci in Slovaki so se srečali že v predtekmovanju, ko so s 4:1 zmagali Slovaki. Finale med ZDA in Kanado bo v nedeljo ob 14.10.

Hokej na ledu, moški – tekma za 3. mesto:

Sobota, 21. februar

Finci so obrambo naslova izpred štirih let končali v petkovem polfinalu proti Kanadi. Potem ko so vodili z 2:0, so v nadaljevanju prednost zapravili in izgubili z 2:3. Severnjaki imajo z olimpijskih iger sedem odličij, edino zlato so osvojili pred štirimi leti na Kitajskem, zvečer pa lahko na račun dodajo peti bron. Zadnjega so osvojili leta 2014 v Sočiju.

Slovaška v polfinalu ni imela realnih možnosti proti Američanom, ki so na koncu slavili s 6:2. Slovaki lahko zvečer ponovijo svoj največji olimpijski uspeh, bron izpred štirih let, kar je doslej edina medalja te države na OI.

Nedeljski finale med ZDA in Kanado bo ob 14.40. Američani bodo tretjič, odkar lahko na OI nastopajo tudi hokejisti iz NHL, igrali v finalu s starimi znanci iz Severne Amerike. Prva dva obračuna so v letih 2002 in 2010 izgubili, bodo pa lovili svojo tretjo zlato medaljo na igrah v zgodovini. Če bodo uspešni, jim bo to prvič uspelo zunaj domačega terena, saj so doslej zmagali na OI v ZDA v letih 1960 in 1980. Kanadčani bodo napadali deseti olimpijski naslov, prvi po letu 2014. Kanadčani so na OI zmagali vselej, ko so lahko igrali zvezdniki iz lige NHL: leta 2002 v Salt Lake Cityju, 2010 v Vancouvru in 2014.