Do finala olimpijskega hokejskega turnirja v Milanu je le še nekaj več kot 24 ur, glavno vprašanje številnih ljubiteljev tega športa, predvsem v Kanadi, pa je, ali bo lahko igral Sidney Crosby. Zaradi poškodbe je zvezdnik kanadske reprezentance izpustil polfinale proti Finski, za finale proti ZDA pa ima dobre možnosti, a potrditve, da bo igral, še ni.

V kanadski ekipi razumljivo ne želijo razkrivati podrobnosti zdravstvenega stanja svojega prvega zvezdnika in kapetana. Uradno stališče oziroma potrditev, skladna s pravili lige NHL, je le, da ima "poškodbo spodnjega dela telesa". Kot je po petkovi polfinalni tekmi s Finsko, ki jo je Kanada dobila s 3:2, poročala spletna stran lige NHL, selektor Jon Cooper ni ne potrdil ne zanikal nastopa Sidneyja Crosbyja v finalu. "Imamo še čas, da se odločimo. A povem vam, da ima boljše možnosti, da bo igral v tekmi za zlato, kot jih je imel za polfinale," je dejal kanadski strateg. Dodal je, da imajo v ekipi najboljše strokovnjake, ki lahko igralca pripravijo, da bo igral, če bodo za to izpolnjeni zdravstveni pogoji.

Kanada je brez Crosbyja s precej muke premagala Finsko. Foto: Reuters Crosby se je poškodoval v drugi tretjini četrtfinalne tekme s Češko v sredo. Takrat se ni vrnil na led, je pa po nekaterih informacijah že imel individualni trening na ledu v petek, a ga potem Kanadčani niso uvrstili v postavo za polfinale. Namesto njega je na tej tekmi kapetansko oznako C nosil Connor McDavid, ki pa je poudaril, da je to le začasna rešitev. "Samo skrbim, da je mesto zasedeno. Upam, da bo spet z nami v nedeljo. Vem, da mu je bilo težko, ko je lahko le gledal tole tekmo," je dejal McDavid po zmagi nad Finsko.

Finale bo v Milanu v nedeljo ob 14.10.