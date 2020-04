Železarji zadržali še dva mlada branilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejskem klubu Sij Acroni Jesenice v obdobju športnega mirovanja pridno podpisujejo pogodbe z igralci, ki bodo sestavljali ekipo v naslednji sezoni. Danes so sporočili, da sta zvestobo klubu podaljšala 21-letna branilca Žiga Urukalo in Nejc Stojan.

"Žiga Urukalo je prvi izmed članov generacije 1999, ki je zaigral v članski ekipi HDD Sij Acroni Jesenice. Enaindvajsetletni branilec je produkt jeseniške hokejske šole. V zadnjih dveh sezonah je postal nepogrešljiv člen obrambe železarjev," sporočajo z Jesenic, veseli, da mladega upa ni premamila ponudba kakšnega drugega kluba, teh po poročanju spletne strani jeseniškega kluba ni manjkalo.

"Za podaljšanje pogodbe na Jesenicah sem se odločil predvsem zaradi dobrega dela, saj se želim v naslednji sezoni še izboljšati," je povedal Urukalo in dodal: "Upam, da bomo sezono začeli v takem ritmu, kot smo končali prejšnjo. Cilj je seveda osvojiti naslov DP in se čim bolje uvrstiti v Alpski ligi."

"Pri mojih letih so najbolj pomembne igralne minute"

Tudi Nejc Stojan, ki je pred prihodom na Jesenice igral za mlado selekcijo Bleda in Spanga IS na Švedskem, vsaj še eno sezono ostaja v rdečem dresu. "Pri mojih letih so najbolj pomembne igralne minute, saj se še razvijam. Najbolj mi ustreza, da še naprej igram na Jesenicah," pravi.

Nejcu Stojanu Jesenice ustrezajo, saj mu zagotavljajo igralni čas. Foto: Peter Podobnik

V imenu vodstva kluba je podaljšanje pogodb z obema branilcema, ki počasi trkata na reprezentančna vrata, obrazložil športni direktor Marcel Rodman: "Tako Nejc kot Žiga sta že dve sezoni stalna člana ekipe. Oba ves čas napredujeta. Nejc je visok igralec in ima prave predispozicije za hokejskega branilca. Žiga je morda bolj agilen. Oba imata precej pozitivnih lastnosti, v zadnjih sezonah sta postala pomembna člena naše ekipe. Želimo si, da bi storila še korak naprej, da bi stopila v še večje čevlje. Verjamem, da bo z njima naša obramba v naslednji sezoni še močnejša."

