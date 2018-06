Jeseničani zadržali še eno nevarnost za nasprotnikova vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Jesenicah so po prvem strelcu svojega moštva v Alpski ligi Luki Kalanu sodelovanje podaljšali še z enim hokejistom, ki ima nos za gol, Tadejem Čimžarjem.

Kranjčan Tadej Čimžar je svojo hokejsko kariero začel v domačem klubu HK Triglav Kranj, v sezoni 2015/2016 pa se je pridružil ekipi Jesenic, za katero je v vseh tekmovanjih do danes odigral že 162 tekem.

V zadnji sezoni mu je trener Gaber Glavič namenil veliko priložnosti, tudi v igri z igralcem več, kar je 26-letnik s pridom izkoriščal. Na 39 tekmah rednega dela Alpske lige se je podpisal pod 17 zadetkov in 22 podaj, na osmih tekmah končnice tega tekmovanja pa je dodal tri zadetke in šest podaj. V domačem prvenstvu je bil s 13 zadetki na 17 tekmah najboljši strelec državnih prvakov, dodal pa je 12 podaj.Klub in napadalec sta se dogovorila za enoletno podaljšanje sodelovanja. Jeseničani bodo v prihodnji sezoni nadaljevali boje v Alpski ligi, slovenskem državnem prvenstvu, Pokalu Slovenije, vračajo pa se tudi v Kontinentalni pokal.