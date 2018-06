Ne v Olimpijo, izbranec navijačev in prvi "alpski" strelec ostaja na Jesenicah

Na Gorenjskem so zavihali rokave in začeli gradnjo ekipe za prihodnjo sezono, v kateri bodo igrali v Alpski ligi, državnem prvenstvu, pokalu Slovenije in Kontinentalnem pokalu. Če Jeseničanom ni uspelo zadržati Žana Jezovška in Davida Planka, ki odhajata k Olimpiji, pa so sodelovanje podaljšali s prvim strelcem moštva v Alpski ligi Luko Kalanom. Navijači so ga v zadnji sezoni izbrali za najboljšega igralca rednega dela.