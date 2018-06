Rakovec ostaja na čelu HZS, željo po vrnitvi Kopitarja izrazili tudi igralci #video

Na 43. redni in volilni skupščini Hokejske zveze Slovenije so dozdajšnjemu predsedniku HZS Matjažu Rakovcu zaupali nov, že tretji predsedniški mandat. Protikandidata ni imel. S sodelavci bodo čim prej poskušali razrešiti selektorsko vprašanje slovenske hokejske reprezentance. Glavna želja je vrnitev Matjaža Kopitarja, ki so jo izrazili tudi nekateri igralci z vidnimi vlogami v reprezentanci. Rakovec upa, da se bodo dogovorili v enem mesecu, če nekdanji selektor, s katerim se že pogovarjajo, ne bo pristal, se bo iskanje zavleklo globoko v poletje.

Po neuspelem aprilskem svetovnem prvenstvu slovenske hokejske reprezentance na Madžarskem, kjer se ji ni uspelo vrniti v elito, sta tako predsednik HZS Matjaž Rakovec kot generalni sekretar HZS Dejan Kontrec dejala, da imata voljo in elan še za tretji štiriletni olimpijski cikel.

Prvič oktobra 2010, zdaj še tretjič

Delegati HZS so Matjažu Rakovcu potrdili še tretji predsedniški mandat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Predsedniškega, že tretjega so Rakovcu, ki je bil na predsedniški stolček prvič izbran oktobra 2010, podelili na današnji 43. redni in volilni skupščini HZS, ki se je je udeležilo 24 od 26 predstavnikov klubov. Protikandidata ni imel, za to, da ostane na položaju jih je glasovalo 23, glasovanje se je vzdržal le Rudi Hiti.

Tudi predsednik HZS Matjaž

Največji tekmovalni cilj v tretjem zaporednem mandatu je obstanek med elitno divizijo, kar risov v Rakovčevem obdobju še ni uspelo. Spomnimo, Slovenija bo elito lovila naslednje leto v Kazahstanu, v boju za dve vstopnici bodo še Belorusija, Madžarska, Južna Koreja in Litva. Med cilje je Rakovec, ki naj bi kandidiral tudi za župana Kranja, izpostavil izgradnjo nove dvorane. Med željami so tudi tretje zaporedne olimpijske igre, ki bodo leta 2022 potekale v Pekingu.



Tudi igralci želijo vrnit

Bolj kot vprašanje, kdo bo na vrhu HZS ob poskusu uresničevanja velikega cilja, je v ospredju vprašanje, kdo bo rise peljal proti temu cilju.

Po slovesu selektorja Karija Savolainena je prva želja Rakovca in Kontreca vrnitev starega znanca reprezentance Matjaža Kopitarja, ki je za časnik Delo potrdil, da so se pogovarjali o vrnitvi na selektorski stolček, a da do razpleta skupščine "res ne bi rad javno napovedoval, kako bi se lotil novih nalog".

Predsednik o Matjažu Kopitarju:

Kopitar se je poslovil "zaradi ljudi, ki so zlivali gnojnico"

Kopitar je selektorsko taktirko v rokah držal med decembrom 2010 in majem 2015. Zadnjič je izbrano vrsto vodil na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Ostravi (2015), ko mu z varovanci ni uspelo obstati med elito. Poslovil se je "zaradi ljudi, ki so zlivali gnojnico in negativno vplivali na vse skupaj. Za prihodnost slovenskega hokeja ne vem, kje je, zase vem. In samo enkrat vam bom povedal, to zgodbo sem končal. Ne bom dajal več izjav. Moja zgodba z reprezentanco je končana".

Matjaž Kopitar je slovensko reprezentanco kot selektor vodil med letoma 2010 in 2015. Foto: Reuters

Spremembe, brez sprememb, vrnitev?

Zanimiva odločitev Rakovca, ki je še pred mesecem razlagal, da želi pomladitev tako v igralskem kot trenerskem štabu: "Savolainen je pripravil dobro podlago za pomladitev reprezentance. Zdi se mi, da je veliko tudi mladih trenerjev z znanjem, ki bi jih lahko priključili in bi nato počasi prevzemali vodilne položaje. Zadnjih osem let se vrtimo z enimi in istimi, tako pri članih kot v mlajših selekcijah. Imamo sicer res majhno bazo, a v ozadju so mladi, ki so pripravljeni delati."

Ob vprašanju, kako to, da so se obrnili na star obraz, je dejal, da so željo po Kopitarjevi vrnitvi izrazili tudi nekateri igralci z vidnimi reprezentančnimi vlogami. Upa, da se bodo z novim, starim selektorjem dogovorili v mesecu dni. Če ne bo pristal, bodo iskali nove možnosti. V tem primeru bi se iskanje selektorja zavleklo globoko v poletje.

Delegati so danes potrdili tretji mandat novemu-staremu predsedniku, a bo treba na odgovor, kdo bo zagrizel v selektorski izziv, še nekoliko počakati.

Preberite še: