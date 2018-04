Marcel Rodman je kot navijač trpel, želel si je biti z risi

Marcel Rodman o SP v Budimpešti

In kako bi 36-letni jeseniški napadalec lahko pomagal reprezentanci, s katero je nastopal na letošnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu, brez njega pa je na prvenstvu na Madžarskem zasedla šele peto mesto? "Težko je reči, ker me ni bilo v garderobi. Lahko je biti pameten, ko gledaš stvari od zunaj, ampak če nimaš celotne slike, je nepošteno komentirati," odgovarja.

"Štejejo rezultati, teh pa ne moremo pokazati"

"Dejstvo pa je, da na koncu vedno štejejo rezultati, teh pa ne moremo pokazati oziroma imamo nekaj zelo slabih. S tem zagotovo nihče ni zadovoljen, vem pa tudi, da to fante boli še veliko bolj kot marsikoga na tribunah ali pred televizijskimi zasloni. Ampak je, kar je," je še dodal hokejist, ki je slovenski dres nosil na 14 svetovnih prvenstvih in dveh olimpijskih turnirjih.

"Selektorjevo odločitev sem sprejel, pa čeprav sem si želel igrati"

Selektor Kari Savolainen Marcela Rodmana ni poklical na SP v Budimpešti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski selektor Savolainen ga za prvenstvo v Budimpešti ni uvrstil v ekipo, uradno naj bi se reprezentančnemu nastopu odpovedal sam in svoje mesto prepustil mlajšim, a je bila ta informacija napačna, pravi starejši od bratov Rodman.

"Ne vem, od kod ta informacija, ampak iz sebe nisem hotel delati zgodbe, ker je pomembna reprezentanca. Malo pred prvenstvom, ker nisem vedel, kakšen je načrt, vse leto sem bil brez družine v Nemčiji in me je zanimalo, ali name računajo ali ne, sem o tem povprašal selektorja, Kari pa je rekel, da upa, da ne bom preveč razočaran, ampak da name ne računa več. Da je čas za mlajše, da prevzamejo odgovornost. Njegovo odločitev sem sprejel, pa čeprav sem si želel igrati. Računal sem, da bom vso sezono v pogonu, za naslednjo ne vem, ker se še nisem odločil, kako naprej. Za letos pa je bil moj načrt, da bi bil zraven tudi na tem prvenstvu na Madžarskem."

Ena slaba tekma še ne bi bila katastrofa, dve pač

Kot navijač je lahko spremljal precej bledo predstavo risov na prvih dveh tekmah prvenstva in šokantna poraza proti Veliki Britaniji in Poljski. "To so reprezentance, ki so po kakovosti precej za nami, a so nas premagale. Včasih se ti kaj zalomi in ne gre vse po načrtih, morebiten spodrsljaj pa se lahko tudi precej hitro popravi. Ena slaba tekma torej ne bi bila katastrofa, da pa smo dvakrat zapored igrali slabo oziroma nam je toliko zmanjkalo, pa res ni dobro," meni naš sogovornik.

Še februarja je bil del ekipe, zato je bil pri kritiki zadržan: "Nočem biti preveč kritičen. Po eni strani čutim fante in njihovo razočaranje, ko so se trudili in niso prišli do želenega rezultata, po drugi strani se pa zagotovo tudi sami zavedajo, da sta bila ta poraza nesprejemljiva. Kakorkoli že obrnemo. Tam so fantje izgubili elito."

Ni vse teklo, kot bi moralo

"Ko se vsi drobci postavijo na pravo mesto ob pravem času, pride tudi igra in z njo rezultati." Foto: HZS/Drago Cvetanovič Rise je na prvih dveh tekmah tepla neučinkovitost, čeprav so na ledu prevladovali in na vrata Britancev ter Poljakov sprožili več strelov. V ekipnem športu gre za sestavljanje mozaika, pomemben je tako pristop vsakega igralca posebej kot tudi taktična priprava in uigranost ekipe, za kar je odgovorno strokovno vodstvo, pravi Rodman. Razlogov za neučinkovito igro je več.

"Ko se vsi drobci postavijo na pravo mesto ob pravem času, pride tudi igra in z njo rezultati. Če se v tem mozaiku kakšna malenkost, ki ne pride do izraza, podre, to še ni taka težava, če pa je teh pomanjkljivosti več, se stvari začnejo kopičiti, igra pa podirati. Na prvih dveh tekmah ni bilo videti, da bi lahko naši fantje zabijali gole in zmagali, pa če bi igrali še ne vem kako dolgo. Vse se je obračalo proti nam. Analizo bodo morali opraviti drugi in ugotoviti, kaj je bilo narobe, dejstvo pa je, da ni vse teklo, kot bi moralo. Če bi, bi ti tekmi naši dobili."

Je spomladanska forma risov slaba?

V zadnjih nekaj letih se je izkazalo, da slovenska reprezentanca aprila in maja, torej v obdobju svetovnih prvenstev, igra slabše kot pozimi, ko se na primer bojuje na olimpijskih kvalifikacijah ali celo olimpijskih igrah. Je lahko težava tudi termin, je spomladanska forma risov slaba?

"Do zdaj smo že vsi skupaj ugotovili, da nam ti krajši turnirji in krajše priprave veliko bolj ustrezajo kot dolge. Je seveda razlika, če v reprezentanco prideš iz pogona, kot sta tokrat prišla Kovačevič in Podlipnik iz končnice na Češkem, kot pa na primer Tičar in Sabolič, ki sta klubsko sezono že pred časom. Ampak ko se začne trenirati, ko imaš izdelan načrt, vsak igralec, ki pride, 'pade notri'. To torej ne bi smela biti ovira, ne bi smel biti izgovor. Če ekipa deluje dobro, če je vse pravilno tempirano in uigrano, lahko igralec samo pride in se vklopi. Če pa nekatere stvari ne delujejo, pa še tako dobri in zavzeti posamezniki ne bodo mogli pomagati."

Konkurenca je vse močnejša

Resnici na ljubo se je izboljšala tudi konkurenca v diviziji I. Ta prvenstva niso več takšna, da bi jih bilo mogoče oddelati z levo roko. "Na splošno se razlike manjšajo. Mi in nam podobne reprezentance smo vedno bližje eliti, z njimi lahko odigramo kakšno zelo dobro tekmo, tu in tam kdo preseneti in zmaga, zmanjšala pa se je tudi razlika med nami in reprezentancami, ki so bile zadnja leta za nami," se strinja hokejist, ki je letos igral v drugi nemški ligi za Tölzer Löwen.

"Tudi hokejisti iz slabše razvitih hokejskih dežel, če imajo nekaj talenta, lažje pridejo v svet in igrajo na višji ravni." Foto: Vid Ponikvar

Ve tudi, zakaj se te razlika manjšajo: "Dandanes je lažje priti komurkoli kamorkoli na svetu. Še vedno nekaj pomeni, če si Kanadčan, Rus ali Čeh, ampak tudi hokejisti iz slabše razvitih hokejskih dežel, če imajo nekaj talenta, lažje pridejo v svet in igrajo na višji ravni. Tudi trenerji se lažje izobražujejo, zato je normalno, da se te razlike iz leta v leto manjšajo. Še vedno pa mislim, da najboljših ne bomo nikoli ujeli, le razlika se manjša."

"Kot smo mi imeli v Južni Koreji nadzor nad ZDA, ki so se tekme z nami lotile malce preveč ležerno, tako je Velika Britanija v Budimpešti popadla nas. Ko pa gredo stvari enkrat narobe, gredo narobe. Stikala, da bi kar preklopili, pa ni," je še slikovito opisal uvodno mučenje z Britanci.

Britance je uvodna zmaga dvignila, rise potolkla

Prav Britanci, ki so bili na papirju najšibkejša reprezentanca v Budimpešti, so spisali lepo zgodbo in se po četrt stoletja spet uvrstili v elito. Jih je ponesla prav zmaga nad Slovenijo, ki je veljala za velikega favorita? "Ker so razlike manjše, morajo stvari ob pravem času pasti na pravo mesto. Njih je tista tekma povzdignila, na tem so gradili naprej, nas pa je pravzaprav potolkla. Naslednja nas je potolkla še bolj, potem pa so zaradi kakovosti, ki jo imajo naši fantje, stvari skoraj obrnili."

Na trenutke so risi pokazali značaj in zmagovalno miselnost, za kar si zaslužijo pohvalo, nam je še povedal dolgoletni reprezentant, težave pa so bile vseeno prevelike, da bi jim uspelo izničiti slab začetek. "Angleži pa so dokaz, da se razlike manjšajo. Ekipni duh in prava energija te lahko popeljeta zelo daleč, tudi če ni tiste prave kakovosti. Stvari morajo biti le pravilno vodene," je sklenil Rodman.