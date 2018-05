Nekdanji predsednik HZS: Nisem kriv, pričakujem oprostilno sodbo

Ernest Aljančič

Zaradi zlorabe položaja in oškodovanja hokejske zveze se je pred časom na zatožni klopi znašel nekdanji prvi mož slovenskega hokeja Ernest Aljančič - Nestl, obtožnica bremeni tudi odvetnika Marka Schulza in nekdanjega športnega direktorja Matjaža Žargija.

Kot sta o primeru pred časom poročala časnika Dnevnik in Večer, gre za očitane nepravilnosti, ki so se na Hokejski zvezi Slovenije dogajale v času Aljančičeve vladavine, ki ima tudi močen vpliv v Mednarodni hokejski zvezi. Nepravilnosti so se pokazale po zamenjavi vodstva zveze jeseni 2010, ko je Aljančiča zamenjal Matjaž Rakovec, ki zvezo vodi še danes.

Pogodbo naj bi podpisal sam s sabo

Aljančič naj bi novembra 2006 pogodbo o trženju programov v hokejski zvezi podpisal kar sam s sabo, kot predsednik zveze na eni strani in lastnik podjetja Class I na drugi. Class I je s tem dobil pooblastilo za trženje reprezentance, televizijskih prenosov, izdeloval je letne proračune pokroviteljskih sredstev, pridobival sponzorje in podobno. Za usluge si je smel Class I zaračunati kar 30-odstotno provizijo. Sledila je kriminalistična preiskava, ki se je končala z ovadbo, to pa je ljubljansko tožilstvo spremenilo v obtožnico, sta poročala Večer in Dnevnik.

"Nisem kriv po nobeni obtožnici"

Prvoobtoženega Aljančiča na predobravnavni narok na ljubljansko okrožno sodišče pred časom ni bilo, se pa ga je udeležil danes, kjer se je izrekel, da ni kriv. "Nisem kriv po nobeni točki, ki mi jih očita obtožnica, in pričakujem oprostilno sodbo," je po naroku dejal Aljančič, pred tem pa pojasnil, zakaj ga ni bilo na prvem naroku. "Bil sem bolan in v bolnišnici, zato tudi pošte, poziva na sodišče, nisem mogel sprejeti. Zaradi bolezni in tokratnega naroka sem se odpovedal poti na Dansko, kjer v teh dneh poteka svetovno prvenstvo," je pojasnil Aljančič.

Odvetnica predlagala izločitev predsednice senata

Njegova odvetnica Pia Barbara Hrovat je na naroku predlagala izločitev predsednice sodnega senata Alje Kratovac. Ta je bila po mnenju obrambe vpletena v nekaj drugih primerov, ki so se sicer izvajali na sodišču v Kranju, zaradi katerih obramba Kratovčevi očita pristranskost in zato predlaga njeno izločitev.

Sodnica Kratovčeva je pozvala tožilca Boštjana Valenčiča, da prikaže nasprotna dejstva, in očitano zanikala, a je obramba dejstva prerekala, s čimer bo o nadaljnji vpletenosti Kratovčeve v ta primer v nekaj tednih odločal predsednik sodišča. Zaradi tega je bil naslednji narok danes prestavljen za nedoločen čas.

Odškodoval naj bi jo za 240 tisoč evrov Tožilstvo Aljančiču očita zlorabo položaja na škodo HZS, ki naj bi jo oškodoval za 240 tisoč evrov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tožilstvo Aljančiču očita zlorabo položaja na škodo HZS, ki naj bi jo oškodoval za 240 tisoč evrov. Kot predsednik zveze naj bi podpisal škodljivo pogodbo s podjetjem Class I, prek katerega naj bi si prilastil pokroviteljska sredstva, ki jih Class I ni nakazal zvezi, pač pa jih je obdržal. Ob tem pa je, čeprav Class I hokejski zvezi ni prenakazal sponzorskega denarja, od zveze terjal 30-odstotno provizijo. Prav tako naj bi bila škodljiva kompenzacija na račun zveze glede financiranja slovenske hokejske hiše na olimpijskih igrah v Vancouvru v Kanadi, kamor se slovenska hokejska reprezentanca ni uvrstila, in zatorej po mnenju tožilstva tudi hiše tam ni bilo.

Valenčič, ki je pripravil obtožnico, nekdanjemu športnemu direktorju zveze Žargiju očita pomoč Aljančiču pri zlorabah položaja in pripravi fiktivnih računov, hkrati pa ga bremeni še neupravičene uporabe sponzorskih avtomobilov, ki naj bi jih uporabljal tudi v zasebne namene, za kar pa naj ne bi plačeval bonitete.