Prestop k večnemu tekmecu: z Jesenic so ju zvabili v Ljubljano

Velika slovenska hokejska rivala sestavljata ekipi. O konkretnih imenih naj bi podrobneje spregovorili prihodnji teden na predvidenih skupščinah. So pa že danes na Jesenicah potrdili govorice, ki so se širile zadnje dni. Tako napadalec Žan Jezovšek kot branilec David Planko se z Jesenic selita v Ljubljano.

Še pred dnevi se je ugibalo o prihodnosti HDD Sij Acroni Jesenice in o obstoju društva. Da črnega scenarija ne bo, je potrdil nekdanji predsednik, zakoniti zastopnik Anže Pogačar. Sporočil je, da bo moštvo igralo tako v državnem prvenstvu, pokalu Slovenije, alpski ligi in celinskem pokalu.

Več podrobnosti o železarjih, med katere želijo privabiti nekdanje jeseniške igralce (tudi brata Rodman), naj bi razkrili prihodnji teden na skupščini. Že danes pa so na Gorenjskem potrdili, da klub po Mihi Logarju, ki se seli v drugo francosko ligo, zapuščata napadalec Žan Jezovšek in branilec David Planko. Selita se k HK SŽ Olimpija.

Celjski napadalec je zadnji dve sezoni igral za Jesenice, tako v alpski ligi kot mladinski ligi EBYSL, in bil eden od vidnejših oklepnikov mlajšega rodu. 21-letnik je na 36 tekmah alpske lige vknjižil devet zadetkov in sedem podaj, v končnici pa na petih tekmah ni pomagal z zadetki in podajami. V slovenskem prvenstvu se je na 15 obračunih podpisal pod sedem zadetkov in prav toliko podaj.

David Planko dobro pozna Ljubljano. Za Olimpijo je igral med letoma 2014 in 2017. V prihodnji sezoni bo spet. Foto: Morgan Kristan / Sportida

V Ljubljano prihaja še drugi Celjan. Branilec Planko prestolnico dobro pozna, saj je za nekdanjo HDD Olimpijo igral tri sezone, med letoma 2014 in 2017. Lani se je preselil na Jesenice, zdaj pa se vrača v zmajev dres. Na 40 tekmah rednega dela alpske lige je 24-letnik vknjižil šest zadetkov in 13 podaj, v končnici pa na osmih tekmah zadel in dvakrat podal. V državnem prvenstvu je k naslovu pomagal s šestimi zadetki in desetimi podajami na 17 tekmah.